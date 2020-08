Scopri qual è il tuo modo di guidare l’auto in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi ha un modo strettamente personale di fare le cose. Questi modi dipendono da diversi fattori tra i quali rientrano quelli caratteriali, legati alle persone con le quali ci si rapporta, le esperienze di vita e, inutile dirlo, l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi.

Per quanto possa sembrare strano, anche il modo di guidare l’auto può essere influenzato dal proprio segno zodiacale (così come dall’ascendente). Ci sono infatti quelli più attenti, quelli che tendono ad una guida sportiva, etc… Oggi, quindi, scopriremo qual è il modo di guidare in base al segno zodiacale.

Come guidano i vari segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che hanno una guida molto vivace

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete amano vivere sul momento e ciò li rende sempre entusiasti di tutto ciò che fanno. Ovviamente, il modo di guidare è altamente influenzato dal loro carattere e se si parla di auto, oltre ad avere una predilezione per quelle sportive, tendono a preferire una guida vivace. Tra musica alta, chiacchiere con gli amici e finestrini abbassati (ancor meglio se usano una decappottabile), sono tra i segni con una guida dinamica e che pertanto non si annoiano mai di salire in macchina. Andare con loro risulta quindi sempre piacevole a meno di non essere deboli di cuore. In tal caso, molto meglio evitare. La sorpresa, infatti, è sempre dietro l’angolo.

Toro – Quelli dalla guida sicura

I nativi del Toro sono precisini per natura e la loro indole calma tende a riflettersi anche sul loro modo di guidare. Per quanto in certi contesti amino il brivido, quando si tratta di salire in auto preferiscono la certezza di fare tutto per bene. Motivo per cui hanno sempre una guida tranquilla e rilassata. In caso di viaggi lunghi, preferiscono riposarsi ogni tot, allungando di molto l’itinerario prescelto. Per questo motivo, con loro si andrà sempre sul sicuro. Perfetti per chi ama la guida rilassata, quando guidano sono abili conversatori, in grado di rendere rilassante anche il viaggio in auto.

Gemelli – Quelli dalla guida eccentrica

Tra i guidatori dai quali non si sa mai cosa attendersi ci sono i nati sotto il segno dei Gemelli. Amando stare tra la gente e sempre in cerca di novità, i nativi del segno hanno infatti bisogno di cambiare di continuo. Se in genere prediligono auto eleganti, sportive o che si facciano notare, il loro modo di guidare tende ad uniformarsi allo stile scelte e, ovviamente, al mood del momento. Se si è esigenti in fatto di guida, prima di salire in auto con loro è sempre consigliabile capire in che stato d’animo si trovano. Solo così, infatti si potrà avere almeno un sentore del tipo di guida che si andrà a sperimentare. Quel che è certo è che questo sarà sempre diverso e, ovviamente, dinamico.

Cancro – Quelli dalla guida sicura

I nativi del Cancro hanno molto a cuore la propria incolumità e non essendo propriamente persone coraggiose, necessitano di sentirsi sempre al sicuro, specie alla guida. Oltre a scegliere macchine che ritengono sicure, hanno quindi bisogno di guidare piano, di non avere distrazioni e di percorrere tragitti che trasmettono loro una certa sicurezza. Andare in auto con loro significa sapere di poter arrivare tardi e di avere a che fare con persone che per certi tratti potrebbero esigere il silenzio assoluto. Forse poco rilassanti e per nulla divertenti ma sicuramente molto in gamba nella guida sicura.

Leone – Quelli dalla guida casual

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano stare sempre al centro dell’attenzione e se si parla di auto preferiscono essere trasportati piuttosto che doversi occupare loro stessi della guida. Se proprio non hanno scelta, finiscono con il prediligere uno stile di guida casual, possibilmente su una macchina che sia elegante o che abbia dei particolari che la rendano in grado di farsi riconoscere. Essere al centro dell’attenzione è dopotutto un aspetto che per loro conta più di ogni altra cosa. Per questo motivo, con loro ci si sentirà sempre osservati, anche se all’apparenza non si sta facendo nulla di strano o di diverso dal solito.

Vergine – Quelli dalla guida concentrata

I nativi della Vergine sono famosi per essere tra i segni più precisini dello zodiaco. Alla guida, pretendono di restare costantemente concentrati e non ammettono che qualcuno cerchi di fargli cambiare modo di fare. Per questo motivo, stare in macchina con loro può risultare noioso. Inoltre, può accadere che si trovino ad innervosirsi davanti ad irregolarità altrui. E questo, volendo, è un aspetto quasi buffo del loro modo di essere. Seppur precisini e concentrati, infatti, non esiteranno a mostrare la loro rabbia per tutto ciò che non va come vorrebbero.

