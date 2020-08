La cosa che devi smettere di fare entro la fine di Agosto

Scopri cosa smettere di fare entro la fine del mese al fine di migliorare la tua vita. Una risposta per ogni segno zodiacale.

I cambiamenti sono uno degli step più importanti della vita di tutti noi. Cambiare significa andare incontro a nuove possibilità, migliorare la propria vita e abbracciare sogni altrimenti impossibili da realizzare. Per farlo, però, bisogna sempre rinunciare a qualcosa di negativo. E nello specifico si tratta di atteggiamenti negativi e che di solito mirano contro il nostro benessere.

Visto che con il mese di Agosto termina anche l’estate e si da il via ad una nuova stagione tutta da vivere, oggi scopriremo cosa ogni segno zodiacale dovrebbe smettere di fare entro la fine del mese. Un modo come un altro per crescere e migliorarsi in modo da realizzare più facilmente i propri desideri.

Scopri cosa dovresti smettere di fare entro la fine di Agosto

Ariete – Essere troppo piena di te

Sebbene il tuo modo di apparire sempre sicura ti dia diverse chance sul lavoro e in varie situazioni della vita di tutti i giorni, a volte tendi ad esagerare un po’. Ciò ti porta ad apparire troppo piena di te, mettendo in ombra la tua parte più umana. Imparare a trovare un equilibrio in grado di farti apparire sia forte che in grado di comprendere gli altri è sicuramente una chance che non dovresti precluderti. E per farlo hai bisogno di imparare a mettere da parte almeno un po’ del tuo egocentrismo. Solo così potrai infatti godere a pieno di tante possibilità che, altrimenti, andrebbero inutilmente sprecate.

Toro – Mettere sempre alla prova gli altri

È vero, in quanto nativa del segno zodiacale del Toro, di tuo sei una persona molto diffidente e ciò ti spinge tante volte a non dare confidenza agli altri. Se ciò può anche essere giusto, specie se rapportato al tuo modo di essere, è importante considerare anche come gli altri finiscono con il percepire le tue azioni. Mettere alla prova chi ti sta vicino, ad esempio, è un modo di fare che dovresti cambiare, specie se da loro ti attendi risposte positive. Puoi capire da chi fidarti semplicemente vivendoli e senza sotterfugi che, se scoperti, possono portarti a perdere persone anche fidate e importanti. Mettere in pratica questo consiglio da subito migliorerà sicuramente il tuo rapporto con gli altri.

Gemelli – Avere troppi sbalzi d’umore

Se è vero che chi ti ama conosce e gestisce al meglio anche il tuo essere duale, c’è da dire che chi ti conosce da poco vive questo tuo modo di essere come un’incognita. È quindi molto importante imparare a gestire i tuoi sbalzi d’umore, circoscrivendoli il più possibile a quando sei da sola o con persone che conosci abbastanza bene. Con l’arrivo della nuova stagione, infatti, avrai più volte modo di avere a che fare con persone nuove e cambiare per tempo questo tuo modo di essere ti aiuterà in tal senso. In questo modo avrai più chance sia sul lavoro che nei rapporti interpersonali, ricoprendo un modo ancor più semplice e gratificante di stringere i rapporti con gli altri.

Cancro – Essere permalosa

Lo sappiamo, essere permalosa fa parte del tuo modo di essere. Nessuno, però, ti vieta di sforzarti di esserlo un po’ di meno. Se pensi a quanti rapporti si sono rovinati per il tuo prendertela anche per piccole cose, è facile immaginare quanto cambiare almeno un po’ questo modo di essere può semplificarti la vita. Iniziare a lavorarci su da subito potrebbe aiutarti in modi che neppure immagini. I tuoi rapporti sarebbero più rilassati e anche le nuove conoscenze si trasformerebbero più facilmente in relazioni importanti. Sarebbe come un modo per mostrare una parte di te sicuramente migliore e più adattabile alle persone che ti circondano. Un’esperienza che potresti trovare sorprendentemente piacevole.

Leone – Essere meno concentrata su te stessa

Forse è chiederti troppo. Lasciare un po’ di egocentrismo per abbracciare una genuina voglia di apertura verso gli altri potrebbe fare la differenza. Ti aiuterebbe infatti a sentirti maggiormente connessa e ad instaurare rapporti più profondi con chi ti circonda. Si tratta di un traguardo importante che tu stessa non reputi ancora tale ma che potrebbe farti esplorare nuovi modi di vivere la vita e, sopratutto, le relazioni. Prova a guardare oltre il tuo naso ed inizia la nuova stagione com maggior voglia di conoscere e capire gli altri. In questo modo sperimenterai una vita sicuramente diversa e per certi versi del tutto nuova.

Vergine – Essere meno negativa

Chi ti conosce bene lo sa. In quanto nativa del segno zodiacale della Vergine, e c’è una cosa che sai fare benissimo, questa è aspettarti sempre il peggio dalla vita. Più che prepararti ad affrontare eventuali eventi negativi, però, questo tuo modo di fare, ti porta a stancarti e a metterti di pessimo umore. Un particolare che dovresti evitare del tutto. Per farlo ti occorre lasciare da parte la negatività e diventare più propositiva e aperta verso gli altri. Imparare a godere di ciò che hai, non temere le invidie altrui e apprezzare tutto ciò che puoi avere dalla vita, farà di te una persona diversa. E se la tua paura è quella di non essere più pronta ad eventuali situazioni sfavorevoli, la verità è che saprai sempre riconoscerle. Affrontarle dopo esserti caricata di positività sarà però sempre meglio che farlo scarica per un modo errato di intendere la vita.

