Test: dimmi quale albero ti attrae e ti dirò la tua personalità dominante

Ecco un test in grado di rilevare la tua personalità dominante in questo momento. Scopri qual’è e come usarla in tuo favore.

L’uomo e la natura sono intimamente collegati, praticamente da sempre. La natura influisce positivamente sul nostro benessere psicologico. Camminare con i piedi scalzi apporta diversi benefici alla salute secondo uno studio, così come camminare sotto la pioggia o semplicemente passeggiare in riva al mare.

La natura ha un valore inestimabile dovremmo preservarla e anche ritagliarci dei momenti per assaporarla. Basterebbe spegnere Netflix o usare il tempo che si impiega a sbirciare sui social a favore di una passeggiata al parco.

Questo test a scopo di intrattenimento rivelerà la tua personalità dominante a partire di un elemento chiave della natura, gli alberi.

Scegli un albero e ti dirò chi sei

Pochi minuti sono sufficienti per fare questo test. Basta osservare questi alberi e scegliere quello che ci attira di più. Le sue forme, i suoi colori sono collegati ai nostri desideri inconsci. Scopri come trarre beneficio dalla personalità che domina il tuo spirito in questo momento.

Se la tua scelta è ricaduta su:

Albero n.1. Romantico

Se hai scelto questo albero sei sicuramente una persona molto romantica. Sei dotata di uno spirito ottimistico, sei una persona dolce e questo si percepisce in ogni relazione che hai con il mondo. Non ami storie fugaci preferisci istaurare rapporti duraturi e avere relazioni serie. La tua personalità romantica tende ad accecarti quando sei innamorato e questo può essere pericoloso.

Albero n.2. Creativo

La creatività domina la tua vita anche se non necessariamente significa che hai una vena artistica o un’inclinazione musicale. La creatività può emergere in ogni campo, come la scienza o l’imprenditorialità. Chi sceglie questo albero ha un’inclinazione alla novità, è un pensatore libero e vede soluzioni per ogni problema, soluzioni che altri non avevano neppure immaginato.

Albero n.3. Alimentatore

Se hai scelto questo albero hai una personalità protettiva. I tuoi cari sono al sicuro con te, sei un genitore fantastico e molto premuroso. Sei molto bravo anche con gli animali. I tuoi amici si rivolgono a te quando hanno bisogno di consigli. Per i tuoi cari rappresenti il saggio psicologo di fiducia.

Albero n.4. Onesto

Sei onesto e sincero. Non ti nascondi dietro falsità o atteggiamenti ambigui. Sei una persona semplice e la tua trasparenza ti porta a non girare mai troppo incontro alle cose ma a preferire il tragitto che ti porta dritto al punto. I tuoi amici chiedono consiglio a te perchè sanno che tu non gli dirai quello che vogliono sentire ma solo la verità, anche a costo di apparire sfacciato o brutale.

Albero n.5. Energico

Se questa è la tua scelta significa che sprizzi energia da ogni poro. Sei dinamico e divertente, sei socievole e il divertimento in tua presenza è sempre garantito. Impossibile trovarti seduto a riposare, preferisci l’attività alla staticità, sei sempre alla ricerca di nuovi stimoli, sia fisici che mentali.

Albero n.6. Pazzo

Se questa è la tua scelta sei fuori dagli schemi. L’estrosità è la tua personalità dominante. Ti piace giocare, sei molto infantile e quasi sempre spensierato. Caratteristiche che molte persone ti invidiano, perchè è difficile guardare il mondo con gli occhi della meraviglia come fai tu, il che ti rende accattivante. Tuttavia sei troppo fantasista, questo ti rende ingenuo e ti pinge in situazioni che potrebbero risultare pericolose.

Albero n.7. Affidabile

Se hai scelto questo albero hai una dote rara, l’estrema affidabilità. Se fai una promessa la mantieni a qualsiasi costo e se prendi un impegno non ti tiri mai indietro. Se tieni a qualcuno sei disposto a tutto, non ti costa fare sacrifici o rinunce per le persone che ami. Ti distingui per essere una persona che può vantare solide amicizie e legami saldi e duraturi.

Albero n.8. Unico

Se hai scelto questo albero sei una persona eccentrica, ti distingui dalla mischia. LSolitamente non segui le mode o le tendenze. Vivi secondo regole tutte tue, senza dare peso a quello che pensano gli altri. La tua essenza unica si nota sia nel pensiero che nell’aspetto, sei una persona autentica anche nelle tue relazioni con gli altri.

Albero n.9. Paziente

Se questa è la tua scelta significa che hai pazienza da vendere. Non ti fai prendere dall’entusiasmo, valuti e ti prendi il tempo necessario per ogni cosa. Questo ti rende unico nel saper ffrontare le situazioni difficili con calma e serenità. La semplicità e la calma sono protagoniste in ogni situazione della vita.