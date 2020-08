Quando si sta seguendo un regime alimentare per perdere peso, gli spuntini rappresentano un momento in cui la fame è molta, ma come farli nel modo giusto e con meno di 100 cal? Scopriamolo insieme.

Lo spuntino e la merenda sono degli argomenti molto importanti quando si tratta di dieta, è bene consumare in maniera corretta senza rischiare di eccedere nelle calorie.

Molto spesso, sono proprio gli spuntini che compromettono la dieta prescritta dal nostro specialista. Gli spuntini infatti dovrebbero essere identificati come un pasto molto importante, da non saltare assolutamente, ma ben ponderato.

Spuntini con pochissime calorie: scopri quali consumare

Non intendiamo affatto come spuntini tutti quegli snack confezionati in versione mini che potrebbero sembrare erroneamente tali. Ci riferiamo soprattutto ai mini pacchetti di chips, ma anche alle barrette proteiche o cosparse di cereali, poiché talvolta, anzi, nella maggior parte dei casi, sono davvero ricche di zuccheri.

Meglio e optare sempre Per degli spuntini fai-da-te, che possiamo preparare in casa o che abbiamo la possibilità di comprare intatti nella loro integrità senza che si siano venuti a contatto con sostanze chimiche, zuccheri, processi di raffinazione. Per tale motivo è opportuno leggere sempre le etichette di qualsiasi prodotto si voglia acquistare.

Imparare a scegliere è importante

Saper direzionare le proprie scelte in merito a merende e spuntini non è impresa facile. Quale sarà lo spuntino più giusto da consumare senza far capitolare le calorie alle stelle?

Lo spuntino deve essere come prima cosa fresco. Deve essere come abbiamo detto un alimento che possiamo comporre noi, anche confezionato ma che rientri nel nostro budget di calorie per il break. Tutti i prodotti già pronti all’utilizzo e al consumo purtroppo includono una quantità esorbitante di conservanti, grassi, ed infine di calorie.

Impariamo quindi a scegliere una pausa sana e genuina prendendo spunto dalla lista che segue, per avere un po’ una visione generale di tutti quegli spuntini che non superano le 100 cal. Vi ricordiamo che in questa lista potrebbero esserci anche dei prodotti confezionati come ad esempio dei biscotti poiché, un biscotto, uno soltanto, non eccede la dose raccomandata per lo spuntino ma non conferisce un potere saziante.

Meglio quindi sempre optare per prodotti non confezionati e che possiamo trovare nella nostra cucina cimentandoci soltanto per pochi minuti del nostro tempo.

Per quanto riguarda la sazietà è possibile prediligere dei carboidrati e delle fibre che danno molta energia al cervello e tutto il resto del nostro corpo. Nella frutta ad esempio ci sono moltissimi carboidrati come nell’ananas, nel mango, nelle mele, nell’uva passa, dovete consumarli sempre con moderazione ma sicuramente potrete così facendo concedervi una pausa di tutto rispetto.

Merende ipocaloriche, la lista

Secondo gli specialisti della nutrizione gli spuntini e le merende non dovrebbero superare l’8% dell’intero fabbisogno calorico giornaliero. Chi sta seguendo una dieta piuttosto rigida di 1400 o 1500 cal al giorno lo spuntino. Non dovrà superare le 100 o 110 cal. Andiamo a vedere quali spuntini possiamo concederci soprattutto quando siamo a dieta.

un bicchiere di spremuta d’arancia per 66 cal

un vasetto di yogurt greco piccolo per 54 cal

un vasetto di yogurt al naturale per 66 cal

15 g di mandorle per 90 cal; 10 g di noci per 69 cal

un quadratino di cioccolato fondente da 15 g 77 cal

una fetta di pane di segale 83 cal

un uovo sodo per 77 cal

un biscotto frollino di grano saraceno 15 g per 71 calorie

30 grammi di avocado condito con olio sale limone per 48 cal

una fetta di torta fina apporta più o meno 100 cal purché non sia arricchita da troppo zucchero e burro

un biscotto oreo per 53 cal

50 g di ricotta di pecora per 79 calorie

I momenti per fare lo spuntino li sappiamo, a metà mattinata e a metà pomeriggio, sono fondamentali per tenere attivo il nostro metabolismo e per portare avanti un qualsiasi regime alimentare sano. Farli bene è una scelta, scegliere come impiegare del tempo in cucina per mangiare bene e sentirsi in forma.