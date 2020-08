Snack da mangiare a metà mattinata: scopri quali sono

E’ importante fare uno spuntino prima di pranzo. Scopri quali sono gli snack da mangiare a metà mattinata così da non arrivare affamati a pranzo.

Spesso ci troviamo di fronte ad una scelta quando abbiamo un pò di fame durante il giorno, cosa mangio? Una frutta o uno snack sfizioso?

La frutta, verdure, sono un alimento indubbiamente più salutare degli snack che si trovano negli scaffali del supermercato, ma ci sono anche spuntini salutari che possono andar bene anche se si segue una dieta dimagrante.

Durante l’arco della giornata, ci si può concedere uno spuntino salutare, anzi è fondamentale per non arrivare affamati a pranzo. Ricordate che non sono solo importanti i pasti principali, ma anche lo spuntino mattutino che deve essere leggero e salutare.

alcuni spuntini salutari da poter consumare a metà mattinata.

Snack da mangiare a metà mattinata

L‘alimentazione sana ed equilibrata è alla base della nostra salute, ma in molti sostengono che mangiare in modo sano sia noioso, soprattutto durante l’arco della giornata. In questo modo si mantiene l’organismo e il corpo in perfetta forma e in salute, apportando i giusti nutrienti. Quindi se si fa una scelta ponderata non è poi così difficile e neanche noioso mangiare spuntini salutari, così da non ripiegare la scelta su prodotti confezionati ricchi in grassi e conservanti. Scopriamo cosa mangiare a metà mattinata.

1-Smoothie con frutti di bosco e limoni: dei succhi di frutta che hanno una consistenza più densa, sono una vera e propria purea. Potete prepararli a casa senza alcuna difficoltà ecco come. Una bevanda perfetta da bere quando fa caldo o dopo aver fatto sport, fresca ed energizzante che protegge il sistema immunitario. Iniziate a ricavare il succo da 2 limoni, poi preparate la frutta, circa 100 g di fragole, 250 g di ananans, 2 kiwi e 100 g di lamponi, sbucciate e tagliate a pezzi. Mettete in un frullatore e unite il succo di limone, poi dolcificate con il miele se gradite e bevete.

2- Mandorle: apportano sali minerali e antiossidanti indispensabili per il nostro organismo. Potete gustare circa 10 mandorle, da gustare anche in ufficio o mentre fate shopping. Le mandorle apportano un senso di sazietà, grazie alle fibre in esso contenuta.

3- Yogurt greco: rispetto agli altri yogurt contiene molte proteine, calcio, vitamina B 12, probiotici e soprattutto contiene meno lattosio, quindi possono mangiarlo anche le persone che sono intolleranti al lattosio, possono usarlo senza problemi. Lo definiscono un alimento adatto a chi vuole restare in forma o perdere peso. Contiene la doppia quantità di proteine rispetto allo yogurt tradizionale, anche se il corpo impiega più tempo per digerirle, però allo stesso tempo aumentano la sazietà per un lungo periodo. Così lo yogurt aiuta a diminuire il senso di fame, perciò è consigliato alle persone che stanno cercando di perdere peso. Se volete potete aggiungere un pò di cereali o della frutta fresca e secca.

4-Fette biscottate integrali o ai cereali: uno snack salutare, non dovrebbero mai mancare in dispensa, potete gustarle così.

5-Un pò di pane e olio: una merenda che le nonne preparano spesso ai nipoti. L’olio per condire deve essere necessariamente extra vergine. Un olio che ha un profumo unico ma apporta proprietà benefiche e protettive per l’organismo, solo se si inserisce in una dieta sana ed equilibrata. Per il pane invece, dovete scegliere quello integrale.

6-Verdure crude: che ne dite delle carote o del finocchio. Le potete portare con voi sia la lavoro che al mare, se è in estate. Talvolta la verdure sono da preferire ad alcuni frutti che contengono troppi zuccheri.

7-Cioccolato fondente al 70%: rispetto a quello al latte è più salutare, ma anche ricco in antiossidanti e polifenoli e per questo apportano benefici alla salute. Ricco in sali minerali come magnesio, potassio, rame e ferro, non contiene il colesterolo, nonostante sia un alimento grasso. Portatevi con voi un quadratino, da mangiare a metà mattinata.

8-Chips croccanti di mela: sfiziosi e croccanti, da sgranocchiare a metà mattinata. Potete farli a casa voi, basta lavare una mela, sbucciatela, togliete il picciolo e il torsolo, riducete a fettine sottilissime, poi lasciate cuocere in forno a 140° per 1 ora e poi fate raffreddare e gustate.

Non cadete mai nella tentazione di prodotti come snack salati e confezionati, oppure merende e dessert super farciti. Sono solo alimenti che apportano tante calorie, ma con ridotto valore nutrizionale.