Elettra Lamborghini smaschera tutti: “Hanno il covid e vanno in giro”

Elettra Lamborghini su Instagram ha ammesso di conoscere persone che nonostante abbiano contratto il covid se ne vanno in giro come se niente fosse.

Elettra Lamborghini è amata dal grande pubblico non solo per le sue canzoni orecchiabili, ma anche per la sua spiccata personalità. L’interprete di Musica e il resto scompare ama sempre dire quello che pensa, senza utilizzare alcun filtro e lo ha ampiamente dimostrato anche durante il periodo del lockdown, smascherando chi non rispettiva il periodo di quarantena obbligatorio.

La futura moglie di Afrojack ha ripetuto la stessa cosa anche nelle scorse ore, denunciando molti personaggi famosi che nonostante siano positivi al covid – 19 se ne vanno in giro come se niente fosse.

“Ci sono alcuni personaggi famosi, i cosiddetti vip, che hanno contratto il coronavirus e se ne vanno in giro come se non fosse successo niente“ ha esordito la cantante, che di recente è finita al centro della polemica per i suoi concerti. “So questa cosa per certo visto che erano in compagnia di altre persone, non appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno contratto il virus” ha proseguito Elettra Lamborghini furiosa sui social. “Quindi tutti quelli che facevano parte di quel gruppetto sono positivi” ha concluso.

Elettra Lamborghini prende una decisione prima delle nozze con Afrojack

Elettra Lamborghini, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato ai suoi fedeli sostenitori su Instagram di aver preso un’importante decisione in merito alle sue nozze con il dj Afrojack. No, la cantante non ha scelto di annullare il matrimonio o di posticiparlo, ma quello che ha deciso ha a che fare con tutti i suoi invitati. Cosa ha scelto?

Di far sottoporre tutti i suoi ospiti al tampone prima che questi prendano parte alla cerimonia o al party che seguirà poco dopo. In modo tale da poter garantire un ambiente sicuro e da diversi in totale spensieratezza senza che il giorno più bello della sua vita si trasformi in un vero e proprio incubo.

Elettra Lamborghini e Afrojack convoleranno a nozze molto presto e la cantante, prima di comunicare la decisione presa sui suoi invitati, si è sottoposta lei stessa al tampone.

Ovviamente, manco a dirlo, la rivelazione della Lamborghini sui vip positivi ha scatenato non poche polemiche e c’è chi chiede alla cantante di fare i nomi dei personaggi in questione.