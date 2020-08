Lutto per Valerio Staffelli: è morto il papà Gennaro-VIDEO

L’inviato del programma televisivo Striscia la Notizia, Valerio Staffelli è stato colpito da un grave lutto, è morto il papà.

Valerio Staffelli ieri 27 agosto in un post su Instagram ha annunciato la morte del suo amato papà, Gennaro Staffelli di 82 anni.

Tutti lo ricordano come Ciccio, aveva origini napoletane, era una persona molto conosciuta. Valerio lo definisce “Ironico, sensibile un uomo generoso, buono e molto simpatico, ironico come molti napoletani sanno essere. Pensate che ci ha fatto sorridere ed ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che oramai il tempo era finito.”

Valerio Staffelli, nonostante il grave lutto, ha voluto ricordare con gioia suo padre. Ha detto che il giorno prima di finire la sua vita terrena ci ha rallegrato tutti.

L’inviato racconta del padre come un uomo ironico e solare, inoltre ringrazia tanto il papà, che l’aiutato ad intraprendere la strada del mondo dello spettacolo.

Valerio Staffelli tre anni fa perse prematuramente il fratello medico odontoiatra Alessandro, all’età di 52 anni.