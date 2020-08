Uomini e Donne, Pamela Barretta stronca Enzo Capo: “Morto di fama!”

Pamela Barretta, dopo la registrazione di ieri di Uomini e Donne, ha stroncato Enzo Capo su Instagram definendolo un morto di fama.

Pamela Barretta è stata una delle protagoniste della prima registrazione di questa nuova stagione televisiva del Trono Over di Uomini e Donne. La dama è stata chiamata in studio per avere un nuovo, ennesimo, confronto con il suo ex Enzo Capo che l’ha accusata di essere la causa della fine della sua nuova relazione.

Pamela, poco dopo la fine della realizzazione della puntata, qui potete leggere tutte le anticipazioni, ha deciso di sfogarsi in una diretta Instagram con i suoi fan, accusando il suo ex di essere un morto di fama. In quanto sarebbe soltanto interessato ad avere una maggiore visibilità e non a cercare l’amore, che sarebbe lo scopo primario del programma di successo di Maria De Filippi.

“Prendere parte al programma comporta un guadagno per tutti noi, ma c’è chi è un morto di fama e durante la sua partecipazione non fare che prendere in giro tutti“ ha esordito la dama. “Io voglio lasciare spazio a loro che non hanno un lavoro e si accaniscono per restare seduti lì e far parte del parterre” ha proseguito. “Si fingono imprenditori quando in realtà non hanno nulla” ha aggiunto senza fare nomi, ma è chiaro a tutti che queste parole siano rivolte proprio ad Enzo Capo, che si è sempre definito un imprenditore.

Pamela Barretta contro Enzo Capo dopo Uomini e Donne: “Non è colpa mia”

Pamela Barretta, onda evitare qualsiasi dubbio, ha anche citato durante il corso della diretta le accuse che Enzo Capo le ha rivolto durante il corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. Quale? Quella di averlo fatto lasciare con la sua compagna, in quanto lei avrebbe ripostato la notizia del presunto tradimento di lui, in quanto aveva pubblicato sul suo profilo una fotografia che lo ritraeva con un’altra donna per poi cancellare il tutto subito dopo.

“Mi hanno dato della pazza soltanto perché ho raccontato una verità scomoda” ha proseguito Pamela Barretta contro Enzo Capo. “Cioè uno tradisce la propria donna, pubblica pure la foto mentre si trova a cena con un’altra persona per poi cancellarla subito dopo e se si mollano la colpa è mia?” ha chiesto in maniera del tutto retorica la dama, che trova insensate le accuse del suo ex.

Il confronto tra Enzo e Pamela a Uomini e Donne, in cui ci sarà anche una furiosa Tina Cipollari, sarà trasmessa prima del previsto in quanto Maria De Filippi ha anticipato la messa in onda del programma.