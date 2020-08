Stefano Accorsi diventa papà per la quarta volta: l’annuncio

Stefano Accorsi ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventato papà per la quarta volta. Sua moglie ha dato alla luce il piccolo Alberto.

Decisamente un bel periodo per l’attore Stefano Accorsi. Sul suo profilo Instagram, attraverso uno scatto che lo immortala sorridente al fianco di sua moglie Bianca Vitali, ha annunciato di essere diventato papà per la quarta volta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano Accorsi, quarto figlio in arrivo | l’annuncio con Bianca Vitali

Da qualche ora, infatti, è venuto al mondo il piccolo Alberto, il quarto figlio dell’attore e il secondo avuto con la moglie Bianca Vitali, visto che il loro primogenito si chiama Lorenzo. I fan dell’attore non hanno mancato nel fare i loro più sinceri auguri alla coppia, che in questo periodo così difficile per il paese è riuscita a trovare la propria felicità.