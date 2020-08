Pane nuvola leggero: senza farina, pochissime calorie

Un pane leggero per pochissime calorie, pronto in pochi minuti. Una variante del pane da mangiare senza sensi di colpa: pane nuvola senza farina.

Il pane nuova leggerissimo è un pane che si prepara senza l’aggiunta di farina. Sembra strano poter consumare un pane poverissimo di calorie vero? Eppure esiste e possiamo prepararlo nella nostra cucina.

Preparare un pane buono evitando il consumo di tutti quei prodotti raffinati che si trovano nei supermercati come: pane in casetta, pancarrè, fette di pane confezionate ma industriali, crackers, grissini e affini, è una buona pratica che vi aiuterà a variare il vostro regime alimentare regalandovi quel pizzico di fantasia e creatività che in cucina non deve mai mancare.

Con questa ricetta si aumenta l’apporto delle proteine e diminuisce quello dei carboidrati. Soprattutto, quando si sta portando avanti una dieta per perdere peso, questa si rivela un’ottima alternativa da abbinare a secondi piatti ma anche da gustare al mattino se si ha voglia di una colazione salata.

Purtroppo, la perdita di peso, si raggiunge con un deficit calorico, questo prevede la necessaria riduzione di carboidrati. Ogni alimento andrà inoltre pesato per garantire un fabbisogno giornaliero calorico idoneo all’obiettivo fissato.

Questa è una ricetta molto pratica anche per chi va sempre di fretta. Potrete preparare dei deliziosi panini da portare con voi, ricchi di proteine, ideali per la perdita di peso, da farcire con verdure cotte, oppure impreziosire con salse o cremine fatta in casa.

Tutto il gusto di un panino che non vi farà sentire in colpa. Andiamo ora a scoprire la ricetta del pane nuvola leggero facile e veloce.

Pane nuvola leggero: ricetta facile

La ricetta del pane nuvola con pochissimi carboidrati e senza l’aggiunta di farina a un tempo di preparazione di soli 10 minuti, una cottura di altrettanti 10 per un tempo totale di 20 minuti questa ricetta vi permetterà di creare cinque porzioni di pane o, se preferite cinque panini ogni panino conterrà soltanto 55 kcal.

Come ingredienti avrete bisogno di: due albumi d’uovo, un uovo, 60 g di Philadelphia o altro formaggio fresco spalmabile come ad esempio il formaggio quark, un pizzico di sale e 3 g di lievito istantaneo. Per il ripieno potete usare tutti gli ingredienti che preferite purché rientrino nelle calorie giornaliere.

Come si preparano i panini nuvola? Basta montare a neve gli albumi con il lievito e a parte mescolare il formaggio scelto fresco con l’uovo. Dopodiché, unite insieme e i due composti. Formate cinque panini e cuocete in forno ventilato a 180 gradi per circa 10 minuti.

Ricordatevi di non escludere mai i carboidrati dalla dieta, anche se si tratta di una dieta a basso contenuto calorico poiché incentrata sulla perdita di peso. Rivolgetevi sempre ad uno specialista della nutrizione in caso di particolari patologie. Cercate di limitare il più possibile tutti quei prodotti industriali raffinati, prediligete sempre i cibi integri, quindi integrali, quindi con pochissimi ingredienti. Ricordatevi inoltre di leggere sempre le etichette e di limitare lo zucchero sostituendolo con le innumerevoli varianti disponibili sul mercato.

