Flavio Briatore è uno dei bersagli preferiti dagli haters italiani in questo momento: a farne indirettamente le spese anche il figlio.

Flavio Briatore è attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano dopo esservi giunto per una prostatite, cioè un’infezione piuttosto comune alle vie urinarie.

Com’è stato comunicato anche attraverso i canali ufficiali dell’ospedale, attraverso i controlli di routine, obbligatori durante la pandemia, Flavio Briatore è stato trovato positivo al tampone e, quindi, è stato ricoverato nel reparto appropriato per ricevere le cure necessarie.

A causa delle sue affermazioni contro l’operato del governo e contro la scelta di chiudere le discoteche dopo la nuova esplosione del contagio, Briatore era stato accusato di essersi comportato in maniera estremamente irresponsabile, mettendo in pericolo non soltanto i suoi dipendenti (moltissimi dei quali risultati positivi) ma anche i facoltosi clienti del Billionaire, tra cui ci sono stati diversi casi eclatanti.

Dal momento in cui Briatore è stato trovato positivo, gli haters di tutta Italia si sono scatenati contro di lui invadendo il suo profilo con commenti che non si sono fermati nemmeno davanti alla pubblicazione di una foto del figlio Nathan Falco: l’odio social sta toccando livelli inaccettabili?

Flavio Briatore: gli haters non si fermano ancora

Di Flavio Briatore si può dire letteralmente di tutto. Lo spregiudicato imprenditore milanese, che ha messo il business prima della salute (come ha detto Alba Parietti in una recentissima dichiarazione), è stato famoso per i suoi numerosissimi flirt con ragazze giovani e giovanissime, per la scelta di vivere in un paradiso fiscale per evitare di pagare le tasse allo Stato Italiano e molto altro.

Su un argomento, però, non è possibile sparare a zero contro Flavio Briatore: l’imprenditore è estremamente affezionato al figlio Nathan Falco, nato dal lungo matrimonio con l’ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Briatore ha tenuto il bambino a vivere con sé dopo il divorzio e trascorre moltissimo tempo insieme a lui, anche quando è in viaggio lontano dall’Italia, dimostrando di essere in ogni occasione un padre attento e premuroso, in grado di prendersi cura di suo figlio anche (e forse soprattutto) dopo la separazione da Elisabetta, alla quale comunque Flavio Briatore è legato da un affetto estremamente profondo.

Non è difficile immaginare, quindi, che Briatore senta moltissimo la mancanza di Nathan durante il suo ricovero al San Raffaele e che abbia pensato spesso agli ultimi giorni di vacanza passati insieme a lui, che ormai fa parte quasi a pieno titolo dello staff del papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 17 Lug 2020 alle ore 7:01 PDT

Forse proprio sull’onda della nostalgia, Briatore ha pubblicato nelle ultime ore un primo piano di Nathan Falco, probabilmente inviato da Elisabetta Gregoraci o forse scattato durante le vacanze.

La didascalia della foto non dice praticamente nulla se non “Falco”, il nome che Briatore ama utilizzare per suo figlio. Sotto alla fotografia si sono scatenati i commenti degli haters che hanno sottolineato come l’imprenditore ora cerchi di commuovere il pubblico e far leva sull’emotività dei follower per far rapidamente dimenticare o comunque fa passare in secondo piano l’enorme errore di valutazione commesso nelle ultime settimane.

Sarà vero? O la fotografia di Falco è stata pubblicata solo da un padre preoccupato e triste per la lontananza del suo bambino? In realtà sul profilo dell’imprenditore sono arrivati anche moltissimi messaggi di vicinanza e di incoraggiamento, ma anche di genitori che comprendono come un padre che non sta bene possa pensare innanzitutto al figlio prima che a qualsiasi altra cosa.

Nel frattempo, mentre Briatore si appresta a combattere contro gli effetti del Coronavirus e contro gli haters, Elisabetta Gregoraci continua la sua cavalcata trionfale e, dopo Battiti Live, è pronta a conquistare il Grande Fratello VIP e magari a trovare di nuovo l’amore (lo ha detto lei stessa).