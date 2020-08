Coronavirus, Eliana Michelazzo ricoverata: “Mi esce sangue dalla gola”

Eliana Michelazzo, dopo aver annunciato di essere positiva al coronavirus, è stata ricoverata al Gemelli di Roma a causa di perdite di sangue.

Eliana Michelazzo, ai microfoni del portale Adnkronos, aveva annunciato di essere risultata positiva al coronavirus dopo essere tornata da una vacanza in Sardegna, dove tra l’altro aveva preso parte ad una serata al Billionaire di Briatore, che è risultato essere un vero e proprio focolaio.

Nelle scorse ore, sempre attraverso il portale, l’ex manager di Pamela Prati ha comunicato di essere stata ricoverata al Gemelli di Roma in quanto ha avuto delle perdite di sangue dalla gola.

“Mi hanno portato su un’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, dove mi hanno prelevato del sangue ed ora stiamo aspettando che ci diano i risultati” ha rivelato Eliana Michelazzo ricoverata per coronavirus, dopo aver raccontato la sua esperienza al Billionaire di Flavio Briatore. “Questa mattina mi sono svegliata con il sangue che mi usciva dalla gola, era affannata” ha proseguito la manager. “Mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112” ha concluso senza aggiungere maggiori notizie sul suo stato di salute.

Eliana Michelazzo ricoverata per coronavirus: parla Deianira Marzano

Il popolo della rete, dopo le recenti dichiarazioni di Eliana Michelazzo, hanno iniziato a sospettare che forse quanto raccontato dalla manager non corrisponda alla verità. Per questo motivo hanno prontamente chiesto l’opinione di Deianira Marzano, che ha rivelato che purtroppo quanto raccontato dall’ex manager di Pamela Prati corrisponde alla verità dei fatti ed anche lei, come tutti noi, sta aspettando maggiori notizie per sapere se la sua amica sta bene.

Ora di preoccupazione per i fan di Eliana, visto che anche Deianira, che di recente ha discusso con Federico Fashion Style, che è sua amica, ha confermato che quanto riportato sul web corrisponde alla totale verità e che anche lei stessa è in pensiero per lei.

Eliana Michelazzo è positiva al coronavirus, ma speriamo che le sue condizioni di salute possano migliorare e che possa lasciare la struttura ospedaliera che la sta ospitando nel corso di queste ore.