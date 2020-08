4 modi per rendere la posizione del cucchiaio molto più eccitante

Il cucchiaio è una delle posizioni più apprezzata dalle coppie. Se la trovi noiosa ecco 4 versioni che la faranno amare anche a te.

Questa posizione si presta benissimo a moltissime varianti il che la rendono davvero speciale. Seduti, capovolti, nella vasca… scegli in quale modo rendere la posizione del cucchiaio più interessante.

Posizione del cucchiaio, 4 varianti da provare

La posizione del cucchiaio è una posizione facile e rassicurante come un abbraccio. Il contatto con il partner è intenso e mentre ti avvolge completamente ha le mani libere per fare quello che ti piace di più. Non è una posizione che richiede arti acrobatiche tanto che viene denominata la posizione del kamasutra favorita dai pigri. In realtà questa è la posizione di chi vuole fare l’amore lentamente e teneramente ed è tutt’altro che noiosa, che tu ci creda o no, i rapporti più eccitanti si hanno in questa posizione comoda. Oltre al cucchiaio classico puoi provare una delle sue varianti o tutte e 4:

Il cucchiaio capovolto

Se questa è tra le posizioni che preferite è senz’altro perchè è il la posizione che favorisce la vicinanza dei corpi, la fusione in un abbraccio. Le nostre spalle poggiano sul suo petto e ci avvolge. Prova la versione del cucchiaio capovolto, basta voltarti durante l’atto e tirare il suo corpo contro il tuo. Intrecciate le vostre gambe e lasciatevi trasportare dal ritmo del vostro andirivieni fino a toccare l’estasi.

Il cucchiaio sott’acqua

A molti piace giocare nella vasca da bagno ma è scomoda e stretta. Questa posizione è ottimale a questo fine. Ti basterà sedere tra le gambe del partner che potrà abbracciarti, accarezzare il tuo seno, baciare il tuo collo e potreste direzionare il soffione della doccia tra le gambe per avere una stimolazione clitoredea. L’eccitazione arriverà al massimo.

Il cucchiaio per agevolare altre pratiche



La postura intima del cucchiaio consente di fare nuove esperienze, delicatamente, senza avere il peso del partner addosso. Inoltre questa come abbiamo visto è una posizione molto rassicurante e per farti rilssare può ancora una volta usare le sue mani per accarezzare tutte le parti del tuo corpo in cui sei più reattiva.

Il cucchiaio seduto

Questa posizione può essere fatta anche da seduti oltre che da sdraiati. Prova a sederti su di lui che sta seduto sul bordo del letto. Vivrete delle sensazioni intense e sarà più facile condurre l’andirivieni e ricorda le sue mani sono ancora libere di accarezzare le tue zone erogene. Assomiglia alla posizione della sedia, ma è più comoda.