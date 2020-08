Uomini e Donne: Rama Lila presenta suo figlio all’ex Jonas Berami

Rama Lila e Jonas Berami, ex stella de Il Segreto, si sono incontrati dopo cinque anni dalla fine della loro storia nata a Uomini e Donne.

Jonas Berami è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato l’interprete di Juan de Il Segreto. L’attore spagnolo si è fatto notare dal pubblico, oltre che per il suo personaggio nella soap, anche per la sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne. Durante quell’esperienza, negli studi Elios di Roma, Jonas ha scelto di iniziare una relazione con Rama Lila Giustini.

La loro storia purtroppo è durata meno di un gatto in tangenziale, ma a differenza dei loro colleghi i due hanno scelto di restare amici ed hanno instaurato un ottimo rapporto. Qualche ore fa, dopo cinque anni dalla fine della loro storia, i due hanno deciso di consolidare ancora di più il loro rapporto. In che modo?

Rama Lila, che è da poco diventata mamma, ha presentato il suo piccolo a Jonas, che è rimasto profondamente colpito dall’energia e la simpatia del piccolo

Rama Lila ha presentato suo figlio a Jonas Berami e l’incontro è stato decisamente più che riuscito.

Rama Lila e Jonas Berami: il primo incontro dopo l’addio a Uomini e Donne

Tra Rama Lila Giustini e il suo ex Jonas Berami, è bene sottolineare ancora una volta, c’è soltanto un bellissimo rapporto di amicizia. Tra loro non c’è stato alcun ritorno di fiamma, ma semplicemente un incontro amichevole in cui l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha avuto modo di poter incontrare il figlio di Rama Lila.

“L’energia di questo bambino è qualcosa di spettacolare” ha scritto Jonas Berami, Juan de Il Segreto, che da tempo ha ritrovato l’amore. “Rama Lila è una mamma fantastica!” ha aggiunto, caricando su Instagram una clip in cui il piccolo si diverte a ballare.

L’incontro tra Rama Lila e Jonas Berami dopo Uomini e Donne ha fatto impazzire i fan, che a distanza di tempo hanno notato come sia sincero l’effetto che li unisce nonostante si siano lasciati ben cinque anni fa. Il loro destino, evidentemente, li voleva presenti all’interno della loro vita ma non da fidanzati.