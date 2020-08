Patate e zucchine sì, ma in una pizza bianca: è l’idea della pizza di patate e zucchine, ricetta intelligente e molto pratica

Buona per una merenda in compagnia, per un pranzo al sacco, per una colazione salata, insomma buona sempre. É la pizza di patate e zucchine, una ricetta semplice e geniale: la patata finisce nell’impasto, la zucchina invece è il condimento, insieme alla cipolla e ad un pesto veloce. E con lo stesso principio potete preparare delle altre ricette, utilizzando prodotti (pesce compreso) che si sposano bene con le patate.

Pizza di patate e zucchine, prepariamo insieme anche il pesto

L’impasto della pizza di patate deve lievitare per almeno un’ora. Ma nulla ci vieta di prepararlo anche con largo anticipo e tenerlo al fresco fino a quando non serve. Sia la base dell’impasto che la focaccia cotta possono essere congelati.

Ingredienti:

200 g farina

100 g patate

180 g zucchine

120 g cipolla

80 g pinoli

50 g basilico

20 g lievito di birra

120 ml acqua

olio extravergine

sale

Preparazione

Dopo aver fatto bollire la patata, tenuta ancora morbida, schiacciatela in una ciotola, con una forchetta. Poi impastatela con la farina, il lievito sciolto nell’acqua tiepida e un pizzico di sale. Lavorate un po’ l’impasto fino a quando diventa compatto e liscio, poi mettetelo a lievitare per circa un’ora.

Mentre aspettate, preparate un pesto leggero frullando il basilico e 60 grammi di pinoli con 80 ml d’olio extravergine e un pizzico di sale. Quindi tagliate a julienne le zucchine e la cipolla tenendole da parte.

Allargate la pasta lievitata su una placca già unta d’olio come per preparare una focaccia. Sulla superfici distribuite la cipolla, due cucchiaiate di pesto e infornate a 200° per 20 minuti. Unite le zucchine, il resto del pesto e fate cuocere per altri 20′.

Infine sfornate la pizza e servitela calda con i pinoli tostati rimasti e fatti leggermente tostare.