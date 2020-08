Come fare il pieno d’estate in base al tuo segno zodiacale

Scopri come fare il pieno di quest’estate in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

L’estate sta ormai per volgere al termine e la malinconia tende a prendere il sopravvento, specie per chi sente di non aver ancora goduto a pieno di questi mesi così particolari e diversi dal solito. Per fortuna abbiamo ancora qualche giorno a nostra disposizione per godere a pieno delle giornate calde e, perché no, anche di un po’ di ferie.

Ovviamente, il modo in cui tendiamo a vivere l’estate varia da persona a persona e dipende da tanti fattori che sono solitamente legati alle circostanze e al modo di essere. Anche l’influenza delle stelle può però fare tanto e a tal proposito, oggi cercheremo di capire come fare il pieno di questi ultimi giorni di vacanza in base al segno zodiacale di appartenenza. Un modo per avviarci verso la nuova stagione più carichi che mai e con dei ricordi preziosi da custodire nel cuore.

Cosa fare per vivere a pieno i giorni di fine estate

Ariete – Fare tardi con gli amici

Per te che metti sempre il divertimento al primo posto, l’estate ha un che di speciale e sapere di essere agli sgoccioli è un pensiero che non ti rallegra. Per fortuna hai ancora qualche giorno per goderne a pieno e per collezionare dei ricordi indelebili dovresti fare ciò che ti riesce meglio, ovvero stare con gli amici e divertirti con loro. Fare tardi mangiando, scherzando e rivivendo i momenti più importanti dei mesi appena trascorsi ti darà modo di sentirti più spensierata e di intraprendere la nuova stagione con dei ricordi importanti ed in grado di sostenerti nei primi giorni di freddo.

Toro – Organizzare una cena di fine estate



Visto che ami la convivialità ed il buon cibo, il modo perfetto per vivere al meglio gli ultimi giorni estivi è quella di organizzare una cena per le persone che ami. Preparare piatti da mangiare insieme a loro, godendo delle ultime serate libere è sicuramente il modo migliore per prepararsi alla nuova stagione. In questo modo raccoglierai dei bei ricordi da portare con te e avrai modo di approfondire eventuali conoscenze estive prima che gli impegni di tutti i giorni ti distraggano facendoti immergere nella solita routine.

Gemelli – Con una giornata di festa



Se l’estate è il periodo più adatto per delle feste e in questa non hai ancora avuto modo di sentirti particolarmente coinvolta, puoi sempre organizzare una riunione all’aperto con gli amici di sempre. Che si tratti di una grigliata o di una serata da condividere tutti insieme, ciò che conta è sentirti libera di essere quella che sei e di godere a pieno delle tue vacanze. Certo, questa è stata sicuramente un’estate diversa ma ogni esperienza può offrire molto e se c’è una cosa che sei da sempre in grado di fare, in quanto nativa del segno zodiacale dei Gemelli, questa è proprio il saper godere a pieno di ogni momento positivo, per quanto piccolo possa essere.

Cancro – Riposandoti per bene

A volte l’estate ha la particolarità di stancarti. Tra il caldo e le tante cose da fare, nulla ti piace di più dell’idea di poter riposare un po’. E visto che la nuova stagione porta sempre tanti impegni da affrontare, iniziarla con una bella carica di energia è quanto di più utile ci sia. Per farlo ti basta dedicarti un’intera giornata di dolce far nulla. Dormire fino a tardi, oziare per tutto il giorno e fare ciò di cui hai voglia nel momento stesso in cui senti di farlo. Una giornata così (anche due se ci riesci) e ti sentirai più carica e pronta per la nuova stagione.

Leone – Dedicandoti del tempo

Per te, l’estate è sicuramente una stagione fortunata e piacevole. Un periodo nel quale farti notare e dare sempre il meglio di te. Il cambio delle stagioni, però, non ti spaventa. E per questo motivo, al fine di andare incontro all’autunno nel modo migliore possibile, un’ottima cosa che puoi fare è quella di fare il pieno d’estate. Come? Prendendoti cura di te. Prendi ancora un po’ di sole, concediti qualche SPA o delle giornate all’aria aperta e fai ciò che ti fa sentire meglio ma sopratutto viva. In questo modo sarai così soddisfatta da vivere in modo più che sereno il prossimo cambio di stagione.

Vergine – Trovando il modo per rilassarti

Se l’estate ti piace per via del sole e dell’aria di libertà che permea l’aria, è anche vero che quando inizia a volgere al termine senti un po’ di stress per via della nuova stagione. Rilassarti più che puoi è quindi il modo migliore per salutare gli ultimi giorni di Agosto e per concentrarti su te stessa e su ciò che desideri. In questo modo ti sentirai più carica e pronta ad accogliere ciò che verrà con la giusta predisposizione d’animo. Quella che spesso ti manca e che ti porta ad essere più negativa di quanto vorresti. A volte per cambiare le cose basta solo provarci.

