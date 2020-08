Innanzitutto i, che non andrebbero fatti, perchè lo shampoo andrebbe fatto non più di 3 volte a settimana. Tale regola non vale se si pratica sport e in particolar modo, nuoto, acquagym, hidrobike e sport acquatici.

Non solo anche le tinture, decolorazioni, permanenti, utilizzo frequente di piastre e prodotti per definire styling possono danneggiare ed indebolire i capelli.

I capelli vanno curati e trattati con una routine di bellezza semplice e mirata in base al proprio capello, quindi non si può generalizzare. Per fortuna, si possono adottare diverse soluzioni che aiutano a rivitalizzare i capelli, andando a ridurre i danni in modo facile e veloce. L‘olio ristrutturante è proprio la soluzione adatta, non esiste un solo tipo di olio in commercio, ma diversi, specifici per ogni tipologia di capello.

Gli oli ristrutturanti sono oli vegetali, alleati preziosi per i capelli, perchè nutrono, fortificano e donano volume alla chioma in modo naturale. Si possono utilizzare per capelli secchi, sfibrati con doppie punte, con forfora o per proteggere i capelli da agenti esterni.

Ad esempio l’olio di argan, è un olio vegetale molto ricco in antiossidanti e vitamine, si applica come impacco prima dello shampoo o subito dopo.

L’olio per capelli si può utilizzare in modi diversi, sia unito allo shampoo, o subito dopo prima di applicare il balsamo. Non solo potete preparare anche degli impacchi e poi lasciate agire secondo il tempo indicato sulla confezione. Inoltre gli oli possono definire lo styling, così da fissare al meglio la messa in piega o per domare i capelli crespi.

Olio ristrutturante per capelli: guida nella scelta giusta

Gli oli vegetali specifici per capelli sono molto efficaci per nutrire in modo naturale, così da sfoggiare una chioma non solo bella, ma anche nutrita. Gli oli ristrutturanti non possono fare miracoli, quindi è importante comunque curare i capelli sempre, iniziando dallo shampoo fino alla messa in piega. Acquistate solo oli vegetali di buona qualità, se vorrete ottenere un risultato perfetto.

Gli oli vegetali ristrutturanti, si ottengono dai semi dei frutti e noccioli, che sono ricchi in sostanze nutritive come proteine, acidi grassi essenziali, sali minerali e vitamine, alleati preziosi per la cura dei capelli. Questi nutrienti non fanno altro che idratare la chioma, la fortificano ed evitano la secchezza, soprattutto dopo l’utilizzo prolungato di piastre, arricciacapelli e piastre.

In commercio esistono sia oli vegetali come argan, cocco, cipero, semi di lino, di Neem, ma anche oli con miscele di più oli.