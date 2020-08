Pizza sì, ma in padella., Un metodo per velocizzare i tempi e soddisfare le nostre voglie dell’ultimo minuto senza problemi

La ricetta che proponiamo oggi noi di Chedonna ci viene in soccorso tutte le volte che abbiamo un’improvvisa voglia di pizza. Oppure quando i nostri figli ci chiedono di prepararla all’ultimo momento. Una ricetta semplice e super veloce che ci permetterà di soddisfare la nostra voglia. Possiamo decidere di farla margherita come quella che proporremo oggi ma anche condirla a piacimento. Il risultato sarà comunque ottimo. Vediamo gli ingredienti che ci serviranno per preparare questo piatto.

Ingredienti:

450 g farina 00

1 vasetto yogurt bianco non zuccherato

40 ml acqua

1 cucchiaio olio evo

1 bustina lievito istantaneo per torte salate

1 cucchiaino di sale

polpa di pomodoro condita

mozzarella

Pizza in padella, ecco come realizzarla passo passo

Prendiamo una ciotola capiente e mettiamo tutti i nostri ingredienti: la farina, l’acqua , lo yogurt e infine il sale e il lievito. Impastiamo bene tutti i nostri ingredienti facendoci aiutare da un cucchiaio in legno in modo che i liquidi si assorbano.

Dopo che avremo ben impastato nella ciotola, trasferiamo l’impasto in una spianatoia e iniziamo a lavorare a mano in modo da ottenere un composto liscio e omogeneo. Per farlo dovremo impastare per 5 minuti circa.

Dividiamo la nostra pasta in 3 parti e infariniamo la spianatoia. Stendiamo con il mattarello facendo la classica forma rotonda della pizza. Bucherelliamo la pizza con una forchetta tenendoci lontano dal bordo. A questo punto le nostre pizze sono pronte per essere cucinate.

Prendiamo una padella antiaderente e ungiamola. Mettiamo la nostra pizza e facciamo cuocere a fuoco basso per 4 minuti coprendola con un coperchio. Passato il temo rigiriamo la nostra pizza e condiamola con la polpo di pomodoro che avremo in precedenza insaporito con olio e sale (ma a seconda dei gusti anche con basilico e origano).

Quando vedremo che la nostra pizza sarà quasi cotta aggiungiamo la mozzarella che possiamo mettere a dadino o a fette a seconda dei nostri gusti, facciamo cuocere fin quando non sarà sciolta. A questo punto non ci resta che mangiare la nostra pizza in padella.