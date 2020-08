Agosto 2020: un mantra per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il mantra da far tuo entro la fine di Agosto. Il parere delle stelle segno per segno.

Ogni singolo giorno, anche se spesso non ce ne rendiamo conto, apprendiamo qualcosa di più su noi stessi e sulla vita. Si tratta di piccoli dettagli che uniti tra loro portano a quelle che nel corso del tempo ci appaiono come delle rivelazioni in grado di cambiarci la vita. Ovviamente, anche nel mese di Agosto ci saranno state più nozioni apprese e anche se ancora da metabolizzare sono già tutte con noi.

Inutile dire che se molte sono legate alle esperienze di vita strettamente personali, altre sono invece legate all’influenza delle stelle. Per questo motivo, oggi scopriremo il mantra di Agosto più adatto ad ogni segno zodiacale. Una piccola frase da ripetersi per sentirsi meglio, per raggiungere con più semplicità i propri obiettivi e per avvicinarsi in modo propositivo all’ormai sempre più vicino mese di Settembre.

Un mantra per ogni segno zodiacale

Ariete – Ce la posso fare

Qualsiasi sia il tuo percorso di vita del momento e ovunque la vita ti abbia portata, devi solo ripeterti che ce la puoi fare. Forse ci vorrà ancora del tempo per concretizzare i tuoi piani di vita. E forse devi ancora far luce su alcune parti di te. Sapere che ce la puoi fare, però, ti aiuterà a puntare sempre al traguardo e tutto in attesa di raggiungerlo. Cosa che quando avverrà ti darà conferma di quanto ti sei detta fino ad allora.

Toro – Posso ancora fidarmi

Per te la fiducia non è mai stato un argomento semplice da affrontare. Eppure negli ultimi tempi, tra delusioni e nuove esperienze hai potuto sperimentare con mano che a volte ci si può affidare agli altri ed avere dei buoni risultati. Continua a crederci e a lavorarci su. Perché fidarti ti rende più ricca e ti aiuta a vivere al meglio il rapporto con gli altri. Cosa che contribuirà a farti sentire meno sola e a farti vivere momenti davvero speciali.

Gemelli – L’attesa ripaga sempre

Ebbene si, per te che sei nata impaziente, un buon mantra di fine estate è uno legato alla pazienza. Perché anche se a volte si fa fatica, è anche piacevole attendere qualcosa sapendo di aver dato il meglio. Quindi, impara a goderti anche il tempo dell’attesa e vivi con gioia il tuo presente. Mentre vivrai le tue cose sarà la vita stessa a portarti là dove volevi arrivare. E allora ti renderai conto che, in effetti, aver atteso ti ha ripagato con gioia.

Cancro – Amare mi fa bene

Per te che sei abituata ad amare solo se sai di essere ricambiata, imparare a farlo senza attenderti nulla in cambio sarebbe una vera vittoria. In questo modo potrai concederti il lusso di provare dei sentimenti per gli altri e tutto senza sapere cosa pensano di te. Un modo di fare che ti renderà forte, più sicura di te e finalmente consapevole che amare non è una debolezza ma un punto di partenza per essere più forte e che, tra le altre cose, fa tanto bene all’anima.

Leone – Donare mi fa stare bene

Se stare al centro dell’attenzione è ciò che ti serve per sentirti viva, imparare a donare agli altri senza aspettarti nulla in cambio potrebbe rappresentare ciò che ti fa stare bene. Agire senza secondi fini e donare per vedere un sorriso nelle persone che ami (ma va bene anche per quelle che non conosci), sarà un modo come un altro per entrare in contatto con gli altri e per conoscere una parte di te nascosta ma forse più speciale delle altre.

Vergine – Se penso in bene vivo meglio

È vero, per te pensare sempre al peggio è quasi un modo per difenderti dalle avversità della vita. Eppure, cambiare atteggiamento e cercare di essere più positiva potrebbe fare la differenza, cambiandoti in meglio. Impegnarsi in tal senso e ripeterti che pensare in bene ti fa vivere meglio dovrebbero essere azioni più che mai ricorrenti nelle tue giornate. In questo modo, infatti, saprai vedere le cose in modo diverso e scoprire che accendere la luce a volte è meglio che brancolare nel buio.

