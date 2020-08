Spavento nel Salento: una tromba d’aria colpisce Pescoluse

Grande Spavento nel Salento. Una tromba d’aria ha colpito la zona di Pescoluse, provocando non pochi danni ed alcuni feriti.

Grande paura per tutti gli abitanti e i turisti del Salento. Una tromba d’aria ha colpito la zona di Pescoluse, considerata da molti come le Maldive del territorio pugliese.

La tromba d’aria, come facilmente immaginabile, ha causato non pochi danni non solo nelle costruzioni che circondano il territorio in cui è avvenuto l’incidente, ma anche tra le persone che si trovavano in zona visto che sono stati registrati non pochi feriti.

Fortunatamente però la tromba d’aria a Pescoluse non ha causato una strage o grossi danni e si può ritenere già una grande vittoria visto che nessuno dei residenti o dei turisti presenti ha perso la vita durante la catastrofe naturale, anche se c’è stato un brutto spavento.