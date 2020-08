Lea Michele è diventata mamma: nato il primo figlio della star di Glee

Lea Michele è diventata mamma per la prima volta lo scorso 20 agosto. Il papà è Zandy Reich, suo marito dal 2019.

L’attrice, diventata famosa grazie alla serie Glee, dopo essersi sposata nel marzo 2019 con Zandy Reich ha partorito il primogenito lo scorso 20 agosto.

È un maschietto e il suo nome è Ever Leo

La conferma del fatto che il bimbo sia nato arriva direttamente dai tabloid americani E! News e People.

“Tutti sono felici e in salute, sono estremamente grati – ha detto una fonte di People – Ever è stato un bambino tranquillo finora“.

Una grande gioia per la Michele, dopo la morte di Cory Monteith, collega di set e grande amore morto nel 2013 per aver assunto un mix di droghe e alcol, recentemente finita al centro delle polemiche per alcune accuse di razzismo e bullismo riguardanti comportamenti risalenti ai tempi di Glee e dopo la scomparsa di Naya Rivera.