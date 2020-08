Ecco perché non dovresti mai uccidere un geco a casa tua

Anche se è molto timido, di sera d’estate lo puoi intravedere camminare sui tuoi muri e questa è una grande fortuna per te, scopri perchè avere un geco in casa è molto utile.

Il geco è una lucertola, un piccolo rettile a sangue freddo, timido, sempre in cerca di un pò di calore che gli permetta di regolare la sua temperatura corporea per questo qualche volta usa le nostre case come rifugio. Qui a volte trova ospitalità e accoglienza altre volte no e viene cacciato se non ucciso. Eppure avere un geco in casa può farci comodo per molti motivi.

Scopri perchè avere un geco in casa è molto utile

Appartenente alla famiglia delle Gekkonidae, il geco è un animale che divide consensi e opposizione. Sebbene molte persone adorino queste creaturine, molte altre le detestano e le trovano orribili. Un aspetto insolito per un animale, in grado di apparire disgustoso o adorabile, dipendentemente da chi lo guarda.

Chi lo trova orribilante lo caccia via ignaro dei servigi che questo timido esserino offre alla casa che lo ospita. Chi lo scaccia rinuncia alla fortuna e a liberarsi di insetti dannosi come le zanzare.

Dovresti apprezzare un geco che abita nella tua casa per almeno 3 buoni motivi. Se ti viene a trovare non cacciarlo più perchè:



È di buon auspicio

Sapevi che il geco viene considerato un portafortuna in alcune culture proprio come lo è la coccinella per noi? Il geco è quindi di buon auspicio.

Per questo avrai notato la presenza di un geco intagliato e decorato in legno appeso sulle pareti di molte abitazioni o persone che indossano gioielli a forma di geco. La fortuna gli viene conferita principalmente per due motivi: in primo luogo, il geco si nutre di insetti nocivi e fastidiosi come mosche e zanzare cosa molto gradita dato che sono difficili da scacciare. Un geco in media mangia 2mila zanzare in una notte.

In secondo luogo il geco è dotato di piccole ventose che gli permettono di arrampicarsi ovunque e di stare sui muri o sui tetti senza problema e senza cadere, una caratteristica che lo rende un essere fortunato.

Sono innocui per l’uomo

I loro servigi non hanno un prezzo. I gechi sono utili e allo stesso tempo innocui per l’uomo, non sono velenosi, non arrecano alcun danno, uomo e geco possono convivere senza problemi, un motivo in più per proteggerlo anzichè scacciarlo. Il biologo Alejandro Solorzano ha tenuto a precisare queste caratteristiche perchè in alcuni paesi esiste l’errata convinzione che questi animali siano portatori di alcune malattie o siano velenosi.

I gechi non inoculano veleno quindi questa ipotesi è certamente falsa. Per predare i gechi non usano il veleno ma secernono una sostanza appiccicosa che impedisce alla preda di fuggire.

Ripuliscono la tua casa dagli insetti fastidiosi

Anche se il geco ti chiede ospitalità senza pagare un affitto ti ripaga l’alloggio sbarazzandoti di insetti fastidiosi come: mosche, zanzare, grilli, le cavallette, scarafaggi e molti altri piccoli insetti molesti.

Se vuoi approfittare dell’aiuto dei gechi puoi attirarli in casa o nel tuo giardino semplicemente predisponendo per loro un habitat caldo e soleggiato simile al loro habitat naturale ideale. Il geco in cattività ama muri a secco, pietraie, cave e cataste di legno.