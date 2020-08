Con il rientro dalle vacanze estive è giunta l’ora della verità: la vostra storia d’amore è un semplice flirt oppure è amore vero?

Come fare a riconoscere la differenza tra un fantastico flirt estivo e una storia d’amore vera e propria?

Con il rientro dalle vacanze estive e la ripresa della routine potrebbe essere difficile dividere il vero amore da una semplice storiella.

Vediamo come fare.

Amore o flirt: scoprilo ora

Individuare il vero amore non è semplice: è vero che ci sono cinque segnali evidenti da non ignorare per riconoscerlo ma non è sempre così semplice!

Sopratutto una volta tornati dalle vacanze, quando la magia dell’estate ha ancora effetto sui nostri sentimenti e contribuisce a rendere tutto più bello.

Un primo segnale da valutare, qualora foste in dubbio è quello relativo al tipo di interesse che provate nei confronti dell’altro.

L’inizio di ogni relazione è caratterizzato da una forte intesa fisica ma quelle non destinate a durare non superano mai questo stadio!

Se non riuscite a parlare o confrontarvi su nulla che non siano pettegolezzi o quello che succede nella cerchia dei vostri amici forse c’è un problema.

Per capire quanto il vostro coinvolgimento sia vero provate ad immaginarvi il futuro al fianco del vostro partner: vi sembra comicamente impossibile? Potreste avere tra le mani un flirt estivo.

Un altro fattore da valutare è quanto siete sinceri l’uno con l’altro.

Attenzione, non parliamo di bugie e sotterfugi (che sarebbero comunque da evitare, non importa che tipo di relazione abbiate!).

Quello a cui dovete far caso è quanto riuscite, entrambi, ad essere voi stessi quando siete insieme.

Siete scherzose come al solito oppure vi trattenete per paura di fare una brutta figura?

E il vostro partner come vi sembra, rilassato e a suo agio oppure sempre sull’attenti?

Una relazione d’amore si basa anche sull’accettazione dell’altro, con pregi e difetti. Nessuno dovrebbe fingere per piacere!

Il vostro flirt estivo assomiglia sia fisicamente che psicologicamente tanto a uno (o più) dei vostri ex-fidanzati?

Attenzione! Potrebbe essere il segnale che questa storia non è destinata a durare.

Non solo perché se non ha funzionato con il primo è improbabile che funzioni con il secondo ma anche perché potrebbe voler dire che non siete alla ricerca del vero amore ma solo di un po’ di svago.

Niente di male nel trovare attraenti le stesse qualità in persone diverse: a volte però, cercare sempre la stessa situazione, serve a riprodurre schemi che già conosciamo e con i quali ci sentiamo a nostro agio.

Non vi state evolvendo: cambiare è necessario nelle storie d’amore.

Generalmente è difficile liberarsi dai luoghi comuni (anche gli uomini ne sono vittime) e questo può rendere difficile la ricerca dell’anima gemella.

Questi segnali possono aiutarci a capire se stiamo prendendo in giro noi stessi ed il partner oppure se, con un poco d’impegno, possiamo iniziare la nostra nuova storia d’amore.

Vogliamo provarci?