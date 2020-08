I luoghi comuni sugli uomini sono numerosi almeno quanto quelli sulle donne ma saranno più o meno veri? Scopriamo i più comuni.

Alle donne piace il rosa, pensano solo allo shopping, sono troppo emotive, credono ancora nel Principe Azzurro e non sanno guidare.

Niente di vero, giusto? Be’ è questo il problema dei luoghi comuni, la loro popolarità è inversamente proporzionale alla loro veridicità.

E se pensate che sia una piaga che affligge solo la popolazione femminile, be’ ancora una vola siete vittime di un luogo comune.

Errate credenze date per scontate riguardano in egual misura il gentile sesso e l’universo maschile. Anche noi donne, udite udite, spesso li assecondiamo pronunciando frasi come “gli uomini sono tutti uguali” oppure “tanto sanno pensare a una cosa sola”.

Vi suonano familiari? Scopriamo allora quali sono i luoghi comuni maschili in cui più spesso incappiamo e ricordiamoci soprattutto di non riporci troppa fede.

Luoghi comuni sugli uomini: i più diffusi

Frasi fatte, generalizzazioni, preconcetti e chi più ne ha più ne metta.

Sono i luoghi comuni maschili che, proprio come quelli femminili, rendono sia l’oggetto della frase che chi la pronuncia vittime di credenze errate e un po’ deprimenti.

Alcuni di questi sono a dir poco di uso comune. Noi ne abbiamo scelti cinque, quelli che sicuramente ciascuna di noi ha pronunciato almeno una volta nella vita.

Amano solo calcio e videogiochi – Un po’ come “le donne pensano solo allo shopping”, riduttivo non vi pare? Magari è vero che molti amano il pallone e la Play Station ma a queste si possono affiancare altre innumerevoli passioni.

Quando gli uomini escono in comitiva fanno bagordi – E’ l’immagine che ci deriva da nugoli di maschi accalcati sotto i cubi delle discoteche. Cero può accadere, come può accadere che noi donne ci infiliamo in qualche bar dove abbiamo adocchiato degli affascinanti playboy ma certo questa non è la normalità e, incredibile ma vero, neanche per loro la norma prevede bagordi e spogliarelliste.

Gli uomini sono tutti uguali – Ecco la frase regina dei luoghi comuni al maschile, un vero e proprio sillogismo figlio di tante amare delusioni amorose. Mai affermazione fu però più limitanti: per lui vuol dire scontare le colpe altrui, per noi perdere treni che invece dovremmo prendere al volo. Non lasciamoci inchiodare al binario dalle delusioni passate!

Gli uomini pensano solo a una cosa – E’ vero, spesso la pratica ci spinge verso questa conclusione (per esempio quando ricalcano le loro costanti fantasie piccanti) ma fidatevi, per quanto loro possano dare a vedere ciò, in realtà la loro mente lavora anche alla volta di altre tematiche. Parlate un po’ di più e ve ne accorgerete.

Gli uomini son tutti cocchi di mamma – La vera disgrazia è sempre lei, la suocera. Alcuni uomini però non subiscono così tanto il fascino della sottana materna. Ancora una volta sarà bene conoscere beneils oggetto prima di affibbiarli scomode etichette.

Accertato dunque che ci troviamo di fronte a dei veri e propri luoghi comuni sarà bene affrontarli proprio come vorremmo che loro affrontassero quelli sulle donne: conosciamoci meglio e smetteremo di affibbiarci a vicenda etichette un po’ banali.

