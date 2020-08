Persone intuitive: 10 caratteristiche che le distinguono

Poter contare su un buon senso d’intuizione ti rende una persona speciale, scopri il perchè e se sei una persona intuitiva.

Siamo dotati di ben 5 sensi e questi ci servono per comprendere il mondo che ci circonda. Grazie ai 5 sensi possiamo osservare, ascoltare, toccare, gustare e assaporare il mondo che ci circonda e pensare che qualche persona fortunata può contare su un senso in più, il sesto sesto, ovvero l’intuito. L’intuito è una forma di intelligenza che si contrappone al pensiero logico, è un’esperienza inconscia, una forma di chiaroveggenza che ti permette di vedere dentro l’anima di qualcosa. Sei anche tu una persona intuitiva? Scopri se possiedi questi 10 tratti distintivi.

Persone intuitive: 10 caratteristiche distintive

Le persone non sono tutte uguali lo sappiamo bene, ti abbiamo fornito 10 indizi per riconoscere le persone vere e sincere e anche svelato i 7 segni che dimostrano che qualcuno è geloso di te, questo perchè è importante circondarsi di persone che ci fanno stare bene. La chiave della felicità è trovare persone che ci fanno sentire valide, non sbagliate e uniche, emozioni che migliorano la nostra vita. Una persona felice ed appagata è più produttiva e positiva come dimostra questo studio. Alcune persone sono più fortunate di altre perchè nascono col dono dell’intuito che gli consente di capire le persone e le cose prima che altri le realizzino. Scopri se anche tu sei una persona intuitiva e come riconoscerle.

10 segni distintivi delle persone intuitive:

Ascoltano la loro voce interiore

Come sosteneva Sigmund Freud: “Ogni essere umano è dotato di un inconscio”. L’inconscio è la parte del nostro essere che racchiude i nostri pensieri, istinti, emozioni eprofondi. Le persone intuitive, sono in grado di materializzare questo subconscio ascoltando una voce interiore, che alcuni amano definire istinto.

I loro sogni sono pieni di significato

L’inconscio può materializzarsi anche attraverso i sogni durante il sonno. Le persone intuitive riescono ad analizzare ed interpretare il significato ed il messaggio nascosto nei loro sogni.

Il loro corpo invia loro messaggi

Le persone intuitive hanno delle sensazioni che non sbagliano mai e le avvertono attraverso il corpo. Per esempio se qualcosa non va avvertono un “nodo allo stomaco”, una brutta sensazione o uno stato di ansia. I loro corpi sono il mezzo attraverso il quale si preparano ad un evento inaspettato.

Padroneggiano l’arte dell’osservazione

Le persone intuitive sono dei grandi osservatori. Notano tutto, una parola, un gesto, uno sguardon dice loro molto di più delle parole. Nulla sfugge a queste persone dotate di un’acuta osservazione. Oltre a notare riescono anche a interpretare con correttezza il più piccolo dettaglio.

A loro non spaventa la solitudine

Molti temono l’abbandono e la solitutidine ma le persone intuitive la amano, la bramano e la desiderano. Stare da soli a lungo porta a confrontarsi con il peso della propria esistenza, un qualcosa che in molti detestano, ma non infastidisce minimamente le persone intuitive, che utilizzano questo tempo per praticare una profonda introspezione, ed arricchirsi e migliorarsi.

Riescono a creare legami emotivi

L’intuizione permette di captare le emozioni. Per questo motivo le persone intuitive riescono a capire l’umore di coloro che li circondano. non solo l’umore ma anche i bisogni e le necessità degli altri sono un foglio bianco e permette loro di creare forti legami emotivi con le persone a loro care.

Non lasciano che le emozioni negative padroneggino la loro vita



Bisogna circondarsi di persone positive perchè i sentimenti negativi come rabbia e gelosia hanno conseguenze disastrose sulla nostra vita e ci trasportano in un vortice dal quale è difficile uscire. Le persone intuitive lo sanno bene e per questo non si legano mai a persone negative.

Hanno una sicurezza sconcertante

Le riconosci subito, sono sicure, impavide senza dubbi. Quando avviano un nuovo progetto o stanno per incontrare persone nuove non mostrano il minimo disturbo, si fidano di se stessi e sanno che avranno indiscutibilmente successo.

Mostrano grande saggezza

Le persone intuitive si mettono sempre in discussione. Accettano anche le critiche se sono costruttive e servono a migliorarle. Non giudicano con superficialità e usano grande saggezza per valutare le situazioni che sono chiamate a giudicare. Solitamente non si sbagliano per questo le persone care richiedono i loro preziosi consigli.

Non cercano mai risposte negli altri

Le risposte le hanno loro. Attraverso l’introspezione e l’analisi trovano tutte le risposte per andare avanti nella vita.