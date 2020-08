Daniele Schiavon positivo al Coronavirus: la dichiarazione di guerra

Daniele Schiavon ha contratto il Coronavirus: anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne vittima di una vacanza in Sardegna.

Prima di lui ci sono stati Andrea Melchiorre, Nilufar Addati, Ilaria Gallozzi, Beatrice Damasi e Nilufar Addati, rispettivamente tronisti di Uomini e Donne e tentatrici di Temptation Island.

Tutti loro, esattamente come Daniele Schiavon, hanno contratto il virus in vacanza, e precisamente in Sardegna, focolaio di Coronavirus in questi ultimi giorni di Agosto. A importare (e successivamente a esportare) il virus in Sardegna sono stati tutti i ricchi e ricchissimi turisti che hanno affollato le prestigiose strutture ricettive dell’Isola.

Purtroppo però a seguito della rapidissima diffusione del Virus in Sardegna, molti locali sono stati costretti a chiudere la stagione prima del tempo. Tra tutti, ha spiccato il nome del Billionaire a causa delle dichiarazioni di Flavio Briatore in merito alla necessità di tenere aperte le strutture per non impedire la ripresa economica delle aziende e dei locali che vivono di turismo.

Daniele Schiavon: “Prenderò a calci in c*** il Coronavirus”

Com’è esattamente nel suo stile, Daniele Schiavon ha deciso di parlare della sua situazione clinica con molta schiettezza e pochi giri di parole.

L’ex corteggiatore ha fatto una vera e propria dichiarazione di guerra al Coronavirus: “Aspetterò 15 giorni a casa e sperando che questo virus andrà via! In ogni caso non mi arrenderò e lo prenderò a calci in c..o questo virus”.

L’ex di Uomini e Donne ha spiegato di aver chiesto di effettuare il tampone dopo aver trascorso alcuni giorni in vacanza in Sardegna e aver scoperto che molte delle persone che hanno soggiornato sull’Isola sono risultate positive.

Negli scorsi giorni Daniele è rimasto a casa in isolamento volontario e ha spiegato di non aver lasciato la propria abitazione da quando è ritornato dalle ferie, con l’intenzione di rimanere isolato per 15 giorni.

I risultati del tampone, richiesto dal Schiavon, hanno tardato ad arrivare. Il motivo è che le richieste di tamponi sono aumentate a dismisura dopo la scoperta del focolaio in Sardegna, quindi Daniele, come molti altri, si è trovato costretto ad aspettare prima di poter fare l’esame.

Quando però i risultati sono arrivati, l’ex corteggiatore ha scoperto di essere positivo al Coronavirus esattamente com’era accaduto a Nilufar Addati, la quale ha dettagliatamente raccontato la propria disavventura in una lunga story di Instagram.

Esattamente com’è capitato a Nilufar, anche Daniele ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri e di incoraggiamento da parte di amici e colleghi che hanno tentato di tirargli su il morale.

Tra i molti messaggi che Daniele ha deciso di ripostare nelle proprie stories anche quello di Donna Pamela, la manager di Pamela Prati che l’anno scorso è finita nel ciclone provocato dallo scandalo Pratigate.

Donna Pamela ha voluto rassicurare tutti in merito al fatto che, a parte la positività del tampone, Daniele sta bene e ha pochissimi sintomi. L’importante è che osservi un periodo di isolamento totale e che rispetti le norme per evitare la diffusione del contagio.

Come Nilufar, Daniele potrà lasciare la propria abitazione dopo essersi sottoposto a due nuovi tamponi che dovranno dare esito negativo.