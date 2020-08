Scopri come Mercurio in transito sulla Vergine può influire sul tuo segno zodiacale.

Con la seconda decade di Agosto, Mercurio (pianeta spesso molto temuto) è passato a transitare sulla Vergine. Si tratta di un percorso che proseguirà fino ai primi giorni di Settembre e che come spesso accade influirà un po’ su tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo quindi cosa aspettarci dall’arrivo di Mercurio in Vergine.

Mercurio: come influirà sul tuo segno zodiacale

Ariete – Avrai più attenzioni verso te stessa

Il transito di Mercurio ti porterà a sentirti meno desiderosa di compiacere gli altri e più attenta verso i tuoi bisogni. Ciò ti renderà un po’ meno comunicativa e forse un po’ strana agli occhi degli altri in quanto improvvisamente non più l’anima della festa che tutti conoscono. Avrai però modo di capire ciò di cui hai bisogno, prendendoti cura di te come sognavi di fare da tanto. E ciò ti porterà a star meglio con te stessa.

Toro – Farai luce su alcuni punti chiave

L’attenzione e la razionalità di Mercurio ti aiuteranno a far chiarezza su alcuni punti chiave della tua vita. Punti che non avevi ancora esplorato a dovere. Un aspetto importante che potrà aiutarti a sentirti più libera e maggiormente padrona di te stessa. Cosa che oltre a portarti avanti in alcuni progetti importanti, (aiutandoti a scartare quelli superflui) ti darà modo di fare ciò che più ti piace e di sentirti come non ti capitava da molto.

Gemelli – Ti sentirai più carica

Mercurio porterà con se una maggior consapevolezza di chi sei e di dove puoi arrivare. La tua voglia di sperimentare cose nuove sarà ampiamente premiata da alcuni traguardi che ti aiuteranno a capire cosa desideri davvero. Si tratta di una presa di coscienza che, oltre a farti sentire meglio, ti donerà maggior carica. Quella che ti serve per andare avanti e per abbracciare nuove sfide che se ben intraprese ti faranno crescere in positivo.

Cancro – Sarai più comunicativa

La presenza di Mercurio, seppur in transito, ti aiuterà a sentirti più padrona di te stessa. Alcune delle tue insicurezze ti appariranno meno pesanti da gestire e ciò ti aiuterà a sentirti più forte e a concederti libertà delle quali normalmente ti privi. Grazie a ciò riuscirai ad entrare maggiormente in contatto con gli altri, mostrandoti più comunicativa ed ottenendo risultati che sognavi da tempo. E tutto in modo così naturale che ne sarai piacevolmente sorpresa.

Leone – Avrai maggior tempo per te

Se normalmente ti preoccupi moltissimo del tuo lavoro e di come questo si interfaccia nella tua vita di tutti i giorni, l’arrivo di Mercurio ti porterà sorprendentemente a concentrarti su aspetti diversi della tua vita. Questo è il momento perfetto per concederti una mini vacanza o per far svagare la mente. In questo modo potrai scoprire nuove parti di te, sicuramente più umane e accogliente di quelle a cui sei abituata e per questo molto interessanti da esplorare.

Vergine – Ti sentirai più positiva che mai

Per te che sei normalmente parecchio negativa, l’arrivo di Mercurio porterà dei cambiamenti importanti. Riuscirai infatti a sentirti carica come non mai e ad esplorare nuove possibilità che se ben affrontate non ti lasceranno affatto delusa. Carica come non mai vivrai momenti piacevoli dei quali far tesoro per il futuro e che sapranno darti un po’ di fiducia in più verso la vita e le tante cose belle che ha da offrirti.

Bilancia – Sentirai il bisogno di estraniarti un po

Dopo mesi nei quali ti sei concentrata sul lavoro e sui tanti impegni da portare avanti, il passaggio di Mercurio in Vergine ti spingerà a voler rallentare un po’. Per una volta non sentirai di perdere tempo ma avrai la netta sensazione di star facendo qualcosa di buono per te. Caricarti a dovere per ripartire più pronta che mai a Settembre è infatti ciò di cui hai bisogno al momento. Basterà lasciar andare la mente e concederti maggior istinto e ti sentirai subito meglio.

Scorpione – Vivrai un periodo più positivo

Il tuo bisogno di positività ti vedrà abbracciare un periodo ricco di sorprese. L’arrivo di Mercurio aprirà infatti le porte a nuove possibilità che ti daranno modo di sentirti più carica e viva che mai. Al contempo riuscirai a prenderti maggiormente cura di te stessa. E ciò ti aiuterà a concentrarti sui tuoi sogni più grandi, portandoli verso la realizzazione. Sarà un periodo intenso e fatto di momenti speciali da assaporare uno alla volta.

Sagittario – Ti troverai davanti a tante sfide

Il passaggio di Mercurio in Vergine ti porterà ad una serie di cambiamenti che ti porteranno a dover valutare la possibilità di intraprendere nuove sfide. Le possibilità di riuscita sono tante a patto che tu sia in grado di affrontarle una alla volta e sempre con il sorriso sulle labbra. La predisposizione d’animo è infatti un aspetto che non dovrai mai sottovalutare. Così come dovrai apprendere ogni più piccolo insegnamento in grado di migliorare il tuo futuro.

Capricorno – Ti sentirai pronta a cambiare

Mercurio giunge in Venere in un momento in cui ti serve davvero. Dopo tanto elucubrare potrai infatti mettere finalmente in atto i tuoi piani di cambiamento. Ti accorgerai che spingerti oltre la tua comfort zone sarà meno difficile del previsto e ciò ti donerà la voglia e la carica per abbracciare sfide che fino ad oggi avevi preferito evitare. Per farcela, però, dovrai sempre essere sincera con te stessa e andare incontro alle tue verità, accettandole e facendole finalmente tue.

Acquario – Sarai più libera

Se fino ad oggi ti eri sentita in qualche modo bloccata, ora è finalmente giunto il momento di lasciarti andare ed essere te stessa. Ciò significa fare ciò che senti davvero e relazionarti al meglio con chi ti circonda. Tutte cose che aspettavi di poter rivivere ormai da tempo e che in questi giorni saranno più che mai possibili. Non bruciare questa possibilità sarà molto importante perché ti aiuterà a risolvere tante delle questioni che avevi lasciato in sospeso.

Pesci – Sarai in grado di affrontare e vincere nuove sfide

Ormai da un po’ di tempo stai affrontando e superando sfide di ogni genere e in questo periodo particolare ti troverai a viverne di nuove. Che si tratti di cose pratiche o di crescita personale sei più che pronta a sperimentare nuovi modi di essere. E ad uscire vincitrice da ogni sfida. Ciò che conta è crederci, mostrare coraggio ed essere sempre di più te stessa. Ovvero la persona in grado di afferrare i propri sogni e trasformarli in realtà.

Il transito di Mercurio in Venere donerà particolari attributi ai vari segni dello zodiaco offrendo nuove possibilità di crescita. Capire in cosa migliorarsi e come agire sarà sicuramente d’aiuto e lo sarà ancora di più effettuando il calcolo del proprio ascendente, fondamentale per cogliere diverse sfumature importanti al fine di capirsi meglio e di rendersi conto di ciò che serve per crescere e fare esperienze positive.