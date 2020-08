Il club rossoblu, ha comunicato che l’allenatore Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus, dopo aver effettuato il tampone.

Sinisa Mihajlovic è asintomatico, per ora è in isolamento. Resterà in quarantena per le prossime due settimane, come prevede il protocollo. Il tecnico ha trascorso le vacanze estive in Sardegna.

Come da prassi saranno effettuati i tamponi sia ai giocatori che ai collaboratori della società rossoblu. Ricordiamo che circa un anno fa il tecnico del Bologna annunciò di avere la leucemia e fu sottoposto al trapianto di midollo.