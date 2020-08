Come mangiare bene e spendere poco: trucchi e consigli

Mangiare bene è fondamentale. Scopri come farlo, facilmente e spendendo poco. I semplici trucchi del mangiar sano a prova di portafogli.

Per mangiare bene bisogna includere senz’altro legumi e pesce azzurro carboidrati verdure di stagione ma anche uova: vediamo come riuscire a mangiare bene e spendere poco al contempo, tutti i consigli utili.

Talvolta in molti pensano che il mangiare bene sia un dispendio economico esagerato ma in realtà basta fare le mosse giuste e giocare un pochino di astuzia. Modificare le nostre abitudini alimentari diviene un cruccio nel momento che a mettersi in gioco sono i nostri soldi e talvolta abbandoniamo l’impresa. Nel momento in cui scegliamo uno stile di vita sano l’alimentazione è la prima cosa sulla quale ci dobbiamo focalizzare.

Un’alimentazione sana ed economica si può

In realtà non serve mangiare tutti giorni carni e pesce Super pregiati poiché il pesce azzurro che anche la dieta mediterranea consiglia non costa molto, basta pensare agli sgombri un pesce ricchissimo di proprietà nutritive e molto economico.

Un’altra buona pratica, quando si va al supermercato è il non lasciarsi abbindolare dai prodotti già confezionati e lavati come ad esempio le insalate perso la pigrizia, scegliamo i prodotti freschi se possiamo poiché costano di gran lunga meno e sono più genuini. Lasciamo perdere tutto ciò che rientra nei frutti esotici e tutto quello che è fuori stagione, diamo quindi priorità il più possibile agli alimenti frutta e verdura di stagione.

Già dai tempi antichi come spesso tendiamo a ribadire il piatto principale era composto per di più cereali, riscoprire i cereali antichi è senza dubbio una mossa saggia e salutare.

Gli alimenti ai quali non dobbiamo assolutamente rinunciare sono quelli fondamentali in una dieta mediterranea: l’olio extravergine di oliva, la frutta, le verdure fresche e il latte anche se noi preferiamo consigliare, per variare il regime alimentare, delle bevande vegetali prive di che possa essere la soia avena, il riso integrale, il grano saraceno, sono tutte reperibili nel negozio esci più forniti ma anche nei grandi supermercati la raccomandazione è quella di leggere sempre: ingredienti troviamo scritti e più il prodotto era mantenuto la sua integrità e sarà sano.

Mangia sano e spendi poco

Esistono dunque molti modi e molti piatti che riescono a garantirci il giusto apporto nutritivo e non costano ha fatto troppo. Rifacciamoci ai piatti della tradizione quelli poveri come paste fagioli, la pasta tardi. Diamo spazio al pesce azzurro, di cui parlavamo prima, gustoso e ricco di omega tre ed è meno caro rispetto ad altri pesci.

Se non abbiamo particolari problemi di colesterolo le uova si possono consumare anche 2/3 volte alla settimana. Ricordiamo a molti di voi carboidrati vantano il primo posto della piramide alimentare e che non vanno assolutamente eliminati regime alimentare quotidiano.

Anche la pizza non va di certo boicottata, una volta alla settimana è possibile a mangiarla, certo è, se fatta in casa ancora meglio: Ricordatevi di farla lievitare almeno fino a un giorno prima. Lasciate perdere tutti quei prodotti precotti oppure salse e sughi pronti, costano di più e non sono affatto salutare. Non è necessario scegliere il biologico ma è fondamentale lavare bene la frutta e la verdura prima di mangiarla, poiché esistono molti metodi per lavarla fondo e in modo super naturale.

Recatevi se potete ai mercati generali e organizzate la vostra spesa al meglio. Infine, dare priorità e acquistare i marchi del supermercato al quale vi recate, vi farà risparmiare moltissimo per esempio i cibi scatola sono molto meno cari rispetto ai grandi marchi dell’industria alimentare.

Riscoprite il desiderio di cucinare, della nostra tradizione italiana culinaria e cimentatevi in ricette che ancora non conoscete.