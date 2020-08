Le bombe, tra i dolci più golosi! Oggi potete cimentarvi nella variante bombe senza uova, senza latte e senza burro pronte in 15 minuti.

Le origini di questo dolce sono davvero molto lontane, questa pasta lievitata dolce ci fa venire l’acquolina in bocca ogni volta. Anche conosciuto come krapfen scopriamo come possiamo prepararlo in modo più sano: senza uova, senza latte e senza burro.

È un dolce che mette d’accordo tutti i palati dai tempi dei tempi, è vero, non è così salutare nella sua versione tradizionale, ma oggi proviamo a proporvi una versione light che non perde la peculiarità di questa prelibatezza in quanto ad aroma, fragranza e gusto. Potete cimentarvi nella variante bombe senza uova, senza latte e senza burro pronto in 15 minuti.

L’intramontabile bomba: le origini più datate

La sua origine è austriaca, nasce a forma di ciambella, è composto da una pasta lievitata ed è possibile farcirlo davvero in moltissimi modi, con della cioccolata, diversi tipi di creme, confetture o impreziosirlo da frutta secca e uvetta. La norma prevede sul finale sempre una bella spolverata di zucchero a velo.

Il suo nome originario è Krapfen e pare vanti la sua diffusione già a partire dal seicento a Graz, la capitale di Stiria in Austria, in onore della festa di Carnevale veniva venduto in strada caldo caldo. In men che non si dica la dolcezza unica iniziò a propagarsi nella città di Vienna toccando via via anche l’Italia. Il bombolone venne arricchito presto da crema pasticcera anche in Toscana e nella riviera romagnola.

A Roma il bombolone è storia! Rappresenta un must intramontabile protagonista di tante serate tra amici, in tarda nottata è sempre stato la tappa fissa, bello caldo e fragrante da leccarsi i baffi. A Napoli abbiamo il bombolone, sempre base originaria Krapfen farcito com marmellata di amarene.

Proprio a Napoli il nome del Krapfen di tramuta in graffe, a Roma è la bomba! Il consiglio è sempre quello di farcire l’impasto prima della cottura così che l’aroma si disperda all’interno del dolce.

La ricetta delle bombe senza latte, senza burro e senza uova

Oggi vi proponiamo una ricetta del bombolone decisamente più salutare rispetto alla versione classica. Non ci serviremo di burro, latte e uova, perciò possiamo classificare questa alternativa di bombolone come vegana. Partiamo dagli ingredienti

Ingredienti

100 gr di farina manitoba

300 gr di farina integrale

200 ml di acqua

60 gr di olio di semi di arachide

100 gr di zucchero di canna integrale

15 gr di lievito di birra

scorza di limone

un pizzico di sale

per farcire potete sbizzarrirvi con innumerevoli farcire a scelta tra marmellate e creme.

Procedimento

Mettete le due farine in una ciotola insieme allo zucchero, la scorza di limone e il pizzico di sale, mescolate tutto e formate una piccola buca centrale.

Versate all’interno della buca l’acqua e il lievito, iniziate a mescolare e aggiungete poi l’olio. Iniziate poi ad impastare il tutto.

Lavorate l’impasto per bene e lasciatelo lievitare chiuso da pellicola trasparente fino a che non sarà diventato il doppio.

Stendete l’impasto su un piano da lavoro con il matterello e, aiutandovi con un coppa pasta coppate le forme dei vostri bomboloni.

Disponete i bomboloni su una teglia rivestita da carta forno, coprite con canovaccio pulito e attendete di nuovo il raddoppio del volume

Preparate una pentola con dell’olio di semi e iniziate a friggere i bomboloni, disponeteli via via su carta assorbente

Potete spolverare i bomboloni con zucchero a velo e farcire facendo un buchino sopra ad ognuno, inserendo con la sac à poche la crema o la confettura che avete scelto, oppure lasciandoli semplicemente così, il sapore vi stupirà!