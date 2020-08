Valentino Rossi cade nelle Qualifiche del Gp di Stiria-VIDEO

Valentino Rossi durante le Qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, perde il controllo della moto e cade. Un errore che si poteva evitare.

Non è stata una giornata positiva per Valentino Rossi, durante le prove ha perso il controllo della sua Yamaha ed è uscito di pista.

Il motociclista partirà dalla 14° posizione del Gran Premio di Stiria, che si terrà sul circuito di Spielberg. Per fortuna, in seguito alla caduta, Valentino non ha riportato infortuni, un errore che si poteva evitare. Questo errore, non renderà facile la gara di domenica, dovrà essere molto abile nella partenza, per cercare di recuperare posizioni.

In Pole position ci sarà lo spagnolo Espargaro che ha preceduto Nakagami e Zarco.