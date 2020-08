All’età di 64 anni si è spento il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, non si conoscono ancora le cause del decesso.

E’ entrato nella band nel dicembre del 1983 poco dopo la loro nascita a Los Angeles, aveva preso il posto di Hillel Slovak. Ma dopo il rientro di Slovak nella band nel 1985, il chitarrista Sherman abbandonò i Red Hot Chili Peppers, perchè non scorreva buon sangue con il cantautore e leader Kiedis.

Durante la sua carriera ha collaborato con Bob Dylan per l’album Knocked Out Loaded del 1986, Barry Goldberg e George Clinton. Nel 1984,poi nel 1989 collobarò nuovamente con i Red Hot Chili Peppers per l’album Mother’s Milk.