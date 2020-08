Melanzane, pomodoro e mozzarella, tre ingredienti semplici e pratici per un antipasto anche molto bello da vedere, la piramide golosa di melanzane

La piramide golosa di melanzane è un secondo piatto tipicamente estivo, sfizioso e profumato. Ricorda molto da vicino la parmigiana di melanzane ma è una ricetta molto più veloce e potete prepararla ogni volta che avete fretta.,

Cotture veloci, ingredienti semplici ma gustosi per un piatto vegetariano che piacerà a tutti. Può diventare un antipasto, un contorno ma anche essere portato al lavoro o in spiaggia per il pranzo. Fondamentale è quindi la scelta degli ingredienti. Pomodori maturi ma non troppo, un’ottima mozzarella (meglio fiordilatte), parmigiano un po’ stagionato, almeno di 18 mesi.

Ingredienti:

2 melanzane

4 pomodori ramati

120 g mozzarella

100 g pane raffermo

1 scalogno

basilico

rosmarino

parmigiano grattugiato

zucchero

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Questa piramide golosa di melanzane dovrebbe essere mangiata calda, appena fatta. Se vi avanzano, conservatele fino al giorno successivo in un contenitore ermetico chiuse in frigorifero.

Preparazione:

Il primo passaggio è quello di sbollentare i pomodori, sbucciarli e tagliarli a spicchi. Aiutandovi con un cucchiaio privateli anche dei semi e poi metteteli su una placca, condendoli con zucchero e rosmarino regolando di sale e pepe. Infornateli a 180 ° per circa 15 minuti e poi teneteli da parte.

Mettete ad appassire lo scalogno tritato in padella con 4 cucchiai di olio. Poi sbucciate 1 melanzana, tagliatela a dadini e lasciatela cuocere insieme allo scalogno per 20 minuti.

Frullate il pane con 40 ml di olio e 5 grammi di basilico. Unite metà di questo trito alle melanzane con 2 cucchiai di parmigiano grattugiato.

Ricavate 6 dischi dall’altra melanzana con un coppapasta. Poi mettete sopra gli spicchi di pomodoro e copriteli con le melanzane rimaste.

Cospargeteli in superficie con il resto del mix di pane e basilico, infornate a 180° per 10 minuti. Infine servite con una crema di mozzarella frullata con 60 ml di acqua, 2 cucchiai di olio e una macinata di pepe.