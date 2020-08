Come conquistarlo in base al suo segno zodiacale

Scopri come conquistare la persona che ti piace in base al suo segno zodiacale.

Quando si prova interesse verso qualcuno è inevitabile chiedersi cosa fare per attirarne l’attenzione e per far breccia nel suo cuore. Purtroppo non è sempre facile trovare una risposta che sia valida e questo perché ogni persona è fatta di tante sfaccettature che la rendono unica e pertanto imprevedibile. Esiste però un punto in comune che molte persone hanno tra loro e si tratta dell’influenza delle stelle.

Così, per conquistare la persona che piace, ci si può basare su almeno un indizio dato dal suo segno zodiacale. Attenzione, però. Snaturarsi per attirare qualcuno alla lunga porta comunque alla fine del rapporto. Molto meglio essere se stesse e limitarsi a capire cosa può o meno piacere del proprio modo di essere. Detto ciò, ecco cosa fare per conquistare ogni uomo dello zodiaco.

Come conquistare la persona che piace in base al suo segno zodiacale

Ariete – Mostrandosi piena di vitalità

L’uomo del segno zodiacale dell’Ariete ama la donna che sa mostrarsi viva, femminile ed in grado di catturare il suo interesse in mille modi diversi. Decisamente attratto dalle persone sicure di se, preferisce una donna che dimostra di saperci fare e di avere le idee chiare su ciò che desidera. Persino la capacità di corteggiarlo viene presa come qualcosa di positivo. Purché non si esageri, però. L’uomo dell’Ariete, infatti ama partire alla conquista e se da un lato gli piace “giocare”, dall’altro non ama che l’altra parte si sveli del tutto. Un pizzico di mistero è percepito come fonte di fascino, aumentando la voglia di conoscenza. Si tratta insomma di un uomo che desidera avere al proprio fianco una donna completa ed in grado di farlo sentire ancor più vivo di quanto non riesce a fare da solo. Una volta trovata, è più che certo che farà di tutto per non farsela scappare.

Toro – Mixando dolcezza e carattere

L’uomo del Toro ama avere a che fare con persone in grado di mostrarsi sempre gentili e a loro modo dolci e sensibili. Viene attratto quindi più dai modi che dalla bellezza. E, sempre riguardo ai modi ha bisogno di avere accanto una donna che sappia mostrarsi in grado di sorprenderlo ogni giorno. Si alla dolcezza, quindi, ma solo se ben mixata con un carattere forte ed in grado di mostrarsi al momento giusto. Caratteristica che il nativo del segno sa riconoscere e che mostra sempre di apprezzare in modo particolare. Farsi notare da lui significa entrargli in testa e far si che si trovi a ripensare ad ogni momento passato insieme. Quando ciò avviene, si rende conto di essere rimasto colpito e ciò lo spinge a voler approfondire la conoscenza. Cosa che, quando avviene, indica un grado di interessamento piuttosto elevato e tale da portarlo ad approfondire sempre di più il rapporto. E chissà che non si riesca a conquistarne il cuore.

Gemelli – Mostrando tanta personalità

L’uomo dei Gemelli è solitamente allegro e socievole. E ciò lo spinge a conoscere persone di ogni tipo. Per questo motivo, ciò che più lo affascina è la personalità di chi incontra. Personalità che deve essere tale da restargli impressa tra le tante con cui ha a che fare. Quando ciò avviene, il suo interesse sarà tale da voler conoscere meglio chi ha davanti, iniziando persino a farsi avanti se ritiene che la cosa possa portare a qualcosa di buono. Essere attiva, di carattere e non avere paura a dire ciò che si pensa è quindi un modo per attirarne l’attenzione prima e per incantarlo pian piano che la frequentazione va avanti. E tutto senza dimenticare un pizzico di originalità. Essere sorpreso è qualcosa che gli fa sempre piacere e che gli da la speranza di un rapporto esente dalla noia che tanto detesta. Cosa che, da sola, può spingerlo persino ad innamorarsi e a respingere i paletti che si mette da sempre quando si parla di relazioni.

Cancro – Facendo trapelare la parte romantica

L’uomo del Cancro è solitamente attratto da donne molto femminili ed che sanno mostrare senza vergogna il loro lato romantico. Per attrarlo basta sfoderare il proprio fascino, usando modi eleganti e mostrare una spiccata sensibilità. Si tratta infatti di un aspetto che viene molto apprezzato. Il nativo del Cancro, infatti, tende sempre ad immaginarsi in chiave romantica quando frequenta qualcuno e sapere che si tratta di una persona sensibile gli da quel motivo in più per sentirsi attratto. Per incantarlo, quindi, basta puntare tutto sulle proprie qualità migliori, lasciando intuire il proprio interesse ma senza mai esagerare. Solo così, infatti, gli si darà modo di farsi avanti e di fare il primo passo. Cosa che in genere considera molto importante e che nel suo cuore spera sempre possa essere per sempre.

Leone – Dandogli le giuste attenzioni

L’uomo del segno zodiacale del Leone ama sentirsi al centro dell’attenzione. Per notare qualcuno, quindi, è necessario che prima di tutto sia lui quello ad essere notato. Ovviamente gli si deve dar modo di sentirsi apprezzato ma di notare anche qualità che siano a loro volta degne di nota. In caso contrario, infatti, il rischio è quello di passare del tutto inosservata. Ok alle attenzioni, quindi, ma se ben mixate con l’esibizione delle proprie qualità. Cosa che andrà fatta senza mai metterlo in ombra e incuriosendolo al punto da volerne sapere di più. Si tratta sicuramente di un’impresa ardua ma che quando funziona porta l’uomo del Cancro ad interessarsi davvero. Cosa che, quando avviene, lo porta a farsi avanti e a cercare di approfondire le cose a modo suo. Un modo sicuramente interessante da scoprire visto che quando parte alla conquista anche lui sa come farsi notare.

Vergine – Mostrandosi coerente

L’uomo della Vergine ha un’opinione spesso esageratamente negativa delle persone che lo circondano. Ciò dipende dal fatto che serio e preciso com’è, tende a notare più facilmente i difetti che le qualità degli altri. Per attrarlo e conquistarlo è quindi importante sfoderare tutta la propria serietà e farsi vedere come una persona coerente e affidabile. Sono infatti queste le qualità che il nativo del segno tende a cercare negli altri e che una volta trovate lo interessano al punto da volersi fare avanti. Ovviamente non dovrà mancare una parte divertente e allegra, tale da dargli quel pizzico di follia della quale è mancante. Un modo come un altro per fargli individuare un mondo nuovo e assolutamente interessante. Cosa che in genere affascina l’uomo della Vergine al punto da interessarsi in modo totale a chi ha davanti. Esperienza sicuramente piacevole da fare.

