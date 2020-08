Rinnova la tua vita in poche mosse

Vivere una vita più elettrizzante è importante e spesso meno difficile di quanto si pensi. Scopriamo quali sono i passi da compiere per riuscirci.

Ognuno di noi avrà sperimentato almeno una volta quella forma di apatia che porta a sentirsi stanchi di tutto. Ci si sente come svuotati, non si ha voglia di fare nulla e si finisce con il guardare alla propria vita come ad un progetto fallito. Ebbene, il più delle volte, tutto ciò può essere cancellato semplicemente cambiando la prospettiva dalla quale si vedono le cose.

Per farlo, però, è necessario imparare a cambiare le proprie abitudini, sopratutto le più noiose. Sembrerà strano, ma poche semplici modifiche possono fare la differenza. Scopriamo quindi come cambiare in meglio la nostra vita, iniziando dalla routine quotidiana.

Come cambiare in meglio la vita con poche e semplici mosse

Se sei stanca della tua solita routine e la sensazione costante è quella di essere imprigionata in qualcosa che non ti appartiene, hai solo una scelta: cambiare. Non stiamo parlando di rivoluzioni drastiche come trasferirsi in un cima ad una montagna o licenziarsi dall’oggi al domani.

A volte, i più grandi cambiamenti partono dal di dentro e per attuarli basta partire da qualche semplice modifica da fare alla propria routine. Un modo come un altro per abbracciare una se stessa sempre diversa ed in costante crescita. Tale da rendere ogni cosa più emozionante. Come? Partendo dalla normale routine quotidiana. Ecco qualche esempio.

Cambia modo di svegliarti. Il modo in cui inizi la tua giornata è molto importante perché è quello che ti da la carica che ti accompagnerà per tutto il giorno. Per questo motivo, cambiare modo di svegliarsi può renderti già un pizzico diversa. Se sei abituata a correre, ad esempio, saltando dal letto al posto di lavoro, potresti rivoluzionare tutto puntando la sveglia circa 20 minuti prima e dedicando del tempo a te stessa.

Metti una musica che ti da la carica al posto della sveglia, apri gli occhi pensando a cosa vuoi ottenere dalla tua giornata, ripetiti delle frasi motivazionali e fai colazione con calma. Mentre mangi potrai guardare qualche video divertente, aggiornare i tuoi social o, ancor meglio, leggere le pagine di un libro. In questo modo le tue mattine saranno meno grigie perché parleranno di te già dai primissimi momenti.

Lavora in modo diverso. Il lavoro, si sa, occupa gran tempo della nostra giornata. Se sei in smart working o lavori sempre da casa, potresti cambiare postazione. Metterti in giardino o sul balcone finché fa bel tempo o crearti una zona speciale da considerare solo tua e che funga da ufficio. Un ufficio che sia però rilassante ed in grado di farti voglia di lavorare.

Se lavori in ufficio o svolgi mansioni che ti portano a lavorare lontano da casa, puoi cercare di curare al meglio te stessa e l’ambiente che ti circonda. Rivedi il modo di organizzare le tue cose. Porta con te un libro da leggere durante le pause e cerca di riorganizzare i tuoi spazi gestendoli in modo diverso. Circondarsi di cose diverse aiuta non poco a sentirsi meglio e con più voglia di fare.

Dai una smossa alla tua routine. Le abitudini si sa, sono confortevoli. A volte, però, cambiarle può fare la differenza. Cerca di movimentare la tua con qualche piccolo accorgimento. Cambia il modo di gestire la pausa pranzo, crea un rituale pomeridiano che ti faccia piacere. Può essere l’episodio di una serie tv che ti piace, un caffè con le amiche, farti venire a prendere dal tuo compagno o passare dal negozio che tanto ti piace. Fare cose diverse porta a pensare in modo diverso, a fare nuove esperienze e a volte persino nuovi incontri.

Cambia il tuo look. Approfitta della nuova stagione sempre più vicina per vederti diversa. Cambia il tuo look. Puoi optare per un colore di capelli nuovo o per un taglio diverso. E per quanto riguarda il vestiario puoi acquistare qualcosa di nuovo o rivoluzionare semplicemente ciò che hai già in casa. A volte creare abbinamenti nuovi è sufficiente a darci un’immagine diversa con la quale confrontarci e che può farci sentire meglio.

Provaci fin quando non trovi la tua e scegli un risultato che ti faccia sentire più bella e più sicura di te. Sul web ci sono diversi corsi su come vestirsi, sui colori da scegliere per sentirsi meglio, etc… Prova a seguirne uno (molti sono gratuiti) e gioca con la tua immagine. Ti aiuterà a sentirti meglio.

Rendi il tuo ambiente a misura di te. E già che ci siamo, perché non provi a cambiare anche il look dell’ambiente in cui vivi? Ancora una volta non servono grandi spese. Ti basterà guardarti intorno ed iniziare con una bella pulizia. Donare ad altri ciò che non serve più è liberatorio ed appagante e al contempo consente di far spazio al nuovo nella propria casa. Vivere in un ambiente ordinato aiuta sempre la mente a liberarsi del superfluo e questo è il momento giusto per provarci. Anche in questo caso, il web può esserti utile per capire cosa cerchi e per circondarti dell’ambiente più adatto a te. Farlo ti aiuterà sicuramente a sentirti nuova e più propositiva.

Poniti qualche obiettivo a medio e a lungo termine. Spesso, avere un motivo per alzarsi è proporzionale agli obiettivi che si hanno nella vita. Avere uno scopo da quell’adrenalina in più che dona un’energia particolare che poi è anche quella che rende le giornate più elettrizzanti. Spesso può essere una buona idea porsi un grande obiettivo da raggiungere ma averne anche di più semplici ed immediati. In questo modo, la consapevolezza di poter raggiungere presto qualcosa che si desidera ottenere darà la voglia di fare senza la quale le giornate rischiano di sembrare tutte uguali.

Esci dalla tua comfort zone. Spesso la vita ci appare piatta perché evitiamo di fare cose per le quali non ci sentiamo sicure. Eppure, sfidarsi è sempre un buon modo per sentirsi in gioco. Senza esagerare, basterebbe spingersi sempre un passo oltre la propria comfort zone. Ciò porta a sentirsi più sicuri di se, aiuta a sentirsi vivi e rende la vita sicuramente più stimolante. Senza contare l’autostima che cresce ad ogni nuovo obiettivo raggiunto.

Guardati intorno. A volte la vita è tutta una questione di prospettive. Prova a cambiare la tua osservandoti intorno alla ricerca di dettagli nuovi. Prova a pensare in modo diverso, fatti domande su cose che normalmente davi per scontate e ritrova quella curiosità tipicamente infantile che sta alla base della crescita personale. Imparare a guardare il mondo con occhi diversi a volte è tutto ciò che serve per sentirsi persone nuove.

Fai nuove amicizie. Circondarsi di persone nuove è sempre un buon modo per far girare le energie. Questo, ovviamente, non significa dimenticare quelle che ci sono già. Fare nuovi incontri aiuta però ad allargare la propria capacità di visione. Pone davanti a modi di pensare di versi e aiuta la crescita personale. Quindi, esci, iscriviti a dei corsi e guardati intorno per osservare la gente che ti circonda.

Prenditi cura di te. Sarà banale ma prendersi cura di se è un modo semplice per sentirsi bene con se stessi. Inizia a mangiare sano (che non significa fare digiuni o rinunciare al buon cibo), fai un po’ di sport e dedicati alla cura della tua persona. Cura che, ovviamente, dovrebbe riguardare anche la mente. Via libera, quindi, a yoga, meditazione e lunghe passeggiate all’aria aperta. Qualsiasi cosa sia in grado di farti star bene sarà perfetta.

Migliorare il proprio stile di vita e riappropriarsi della voglia di fare non è così difficile. Basta impegnarsi un po’ per iniziare a notare da subito dei cambiamenti che con il tempo possono diventare importanti. Dopotutto si tratta di una piccola sfida che può solo portare a star meglio. Quindi, perché non provarci?

Scritto da Danila Franzone