Indonesia orientale, forte scossa di terremoto magnitudo 6.9

Forte scossa di terremoto in Indonesia orientale, con epicentro nel mar di Flores, non si sono registrati danni a cose e persone per ora.

Forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.9 è stata registrata sull’isola di Celebes, al largo Indonesia orientale. Un terremoto che secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell’agenzia di monitoraggio geologico statunitense Usgs, ha l’epicentro a 220 km di profondità.

La forte scossa è stata comunque avvertita a diverse centinaia dall’epicentro. Attualmente non sono disponibili molte informazioni, ma sembrerebbe che il terremoto non abbia riportato danni nè a persone nè a cose.