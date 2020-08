I segni zodiacali più impulsivi

Scopri quali sono i segni più impulsivi dello zodiaco e quali, invece, pensano sempre prima di agire.

Essere impulsivi è una caratteristica predominante, difficile da cambiare e che spesso si esprime ancor prima di rendersene conto. In genere, una persona impulsiva si distingue dagli altri per la rapidità con cui agisce, spesso senza pensare, e per la velocità con cui si pente poco dopo di quanto appena fatto o detto. Si tratta di un modo di essere difficile da tenere a bada perché estremamente istintivo.

Allo stesso tempo, per certi versi è una qualità che rende chi la possiede più genuino e spontaneo di tanti altri. Insomma, scoprirsi impulsivi non è necessariamente qualcosa di negativo. È però un aspetto che si può cercare di cambiare o quanto meno di rendere meno eccessivo. Chi lo è, presto o tardi si rende conto di esserlo e come spesso avviene, questa caratteristica può essere data anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, scopriremo quali sono i segni più impulsivi dello zodiaco e quali, invece, non lo sono affatto.

Astrologia: quanto sono impulsivi i vari segni dello zodiaco

Ariete – Quelli decisamente impulsivi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete rientrano tra i segni più impulsivi dello zodiaco. Nel loro vivere a mille, tendono a reagire all’istante, riducendo al massimo la parte dedicata al pensiero. Istintivi come pochi, sono in grado di prendere decisioni anche complesse in pochi istanti e lo fanno con una sicurezza che in pochi riuscirebbero ad avere. Questo modo di essere gioca a loro favore sotto molti aspetti ma ne cela anche alcuni che nascondono qualche insidia. Il loro evitare di pensare prima di agire li spinge infatti a compiere azioni anche sbagliate. Per questo motivo finiscono spesso con il cacciarsi in situazioni dalle quali sono poi costretti ad uscire. Cosa che potrebbero evitare se solo si impegnassero un minimo a razionalizzare le cose e a valutare eventuali pro e contro. Ancor meglio sarebbe imparare a distinguere le situazioni in cui è meglio agire di impulso da quelle in cui invece dovrebbero soffermarsi a pensare. Riuscendoci otterrebbero infatti non pochi vantaggi.

Toro – Quelli poco impulsivi

I nativi del Toro sono noti per essere dei segni riflessivi e sempre in grado di razionalizzare ogni situazione. Quando si trovano a vivere momenti importanti sono sempre in grado di analizzarne ogni aspetto con cura. E questo fa di loro persone in grado di capire come muoversi ancor prima di farlo. Detto ciò, i nativi del segno, hanno un minimo di impulsività in amore. Mossi dalla gelosia, infatti, possono trovarsi ad agire ancor prima di pensare. E tutto con conseguenze non sempre positive. Per fortuna sono anche in grado di ravvedersi per tempo e di mostrarsi più che mai in grado di tornare sui propri passi al fine di riprendere il loro solito percorso. Una capacità che in più di un’occasione gli è tornata utile per raddrizzare situazioni che loro stessi avevano contribuito a complicare e che, gli potrà tornare utile anche in futuro.

Gemelli – Quelli che sono per lo più impulsivi

I nati sotto il segno dei Gemelli, per via della dualità che li contraddistingue, si trovano sempre in grossa difficoltà quando si tratta di agire. Impulsivi per natura, sono infatti frenati quasi sempre dal loro saper essere anche estremamente razionali. Un modo di fare che gli crea non pochi problemi e che spesso finisce persino con l’innervosirli. Per fortuna, il più delle volte riescono a trovare una sorta di via di mezzo, scegliendo di essere impulsivi per le situazioni che ritengono adatte e più riflessivi per quelle che valutano come complesse e da studiare con attenzione. Dovendo scegliere una posizione netta ove classificarli, questa è però quella legata all’impulsività. I nativi del segno amano infatti vivere alla giornata e cogliere tutte le novità in arrivo. Motivo per cui, tra pensare ed agire, quando possono, scelgono sempre la seconda opzione.

Cancro – Quelli impulsivi solo a parole

I nativi del Cancro sono teoricamente delle persone molto impulsive. Peccato che quanto esprimono a parole non vede quasi mai un riscontro nei fatti. Se quando accade qualcosa si incendiano come pochi entrando subito sull’asse di guerra, quando si tratta di agire tendono infatti verso la ritirata. Ed il bello è che lo fanno con una naturalezza davvero unica. I nativi del segno sono quindi persone che pur ambendo all’impulsività non sanno quasi mai metterla in pratica. Unica eccezione? Quando si arrabbiano. In quei casi finiscono con il dire o fare cose delle quali sanno già di pentirsi ma che nell’impeto del momento si sentono di portare avanti. Un aspetto che, se migliorato, potrebbe aiutarli a vivere relazioni e situazioni migliori.

Leone – Quelli poco impulsivi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che amano pianificare tutto. Per loro ogni più piccola cosa diventa una strategia per ottenere maggiori consensi. Motivo per cui cercano sempre di gestire le cose con un certo raziocinio. Esperti nel far girare le cose in proprio favore, cercano spesso di manipolare situazioni e persone. E per farlo devono ovviamente riflettere bene su ogni singolo passo. Essere impulsivi, quindi, non è affatto da loro. Perché l’errore di un momento potrebbe compromettere seriamente programmi che portano avanti da mesi. Si tratta quindi di uno dei segni meno impulsivi dello zodiaco. Tanto da far si che non riescano a capire chi, al contrario di loro, riesce a vivere al momento e seguendo unicamente i propri impulsi. Ma, si sa, il mondo è bello perché è vario, no?

Vergine – Quelli impulsivi solo quando si arrabbiano

I nativi della Vergine conoscono l’impulsività solo quando si arrabbiano. Di norma, infatti, sono portati a pianificare tutto, a prevedere eventuali reazioni alle loro azioni e a muoversi di conseguenza. Calcolatori nati, sanno sempre come destreggiarsi nelle varie situazioni e ci riescono grazie alla loro capacità di ragionare sempre su tutto. Essere impulsivi è quindi qualcosa che non gli appartiene e che non amano vedere neppure negli altri. Eppure, c’è un aspetto che non riescono a controllare ed è quello legato alle emozioni. Quando si trovano a provarne di forti, come ad esempio la rabbia, i nativi del segno finiscono per dare il meglio (o il peggio?) di se, mostrandosi impulsivi come non mai. Cosa che avviene in particolare quando si arrabbiano. In questi casi, infatti, finiscono sempre con il dare di matto e dire o fare cose per le quali si pentono subito dopo. Peccato che l’orgoglio faccia così parte di loro da impedirgli di scusarsi. Forse, gli basterebbe essere meno impulsivi per ottenere il meglio senza correre rischi.

