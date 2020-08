Cole Sprouse conferma la fine della relazione con Lili Reinhait

Le due star si sono conosciute e innamorate nel set di Riverdale nel 2017. Dopo tanti rumor circa la separazione di Cole Sprouse e Lili Reinhart è arrivata la notizia che i fan speravano di non ricevere…

Per tanti mesi i due attori, Cole Sprouse 27 anni e Lili Reinhart 24 hanno tenuto il segreto sotto gli occhi attenti dei fan che speravano di non ricevere mai la notizia di una separazione.

Nel corso del 2020 ci sono stati rumor circa la loro separazione, complice anche il fatto di non aver trascorso la quarantena insieme.

Inoltre a parlare del rapporto tra Lili Reinhart e Cole Sprouse ci ha pensato in esclusiva una fonte. Ecco le sue parole: “Cole e Lili si sono lasciati prima che ci fosse la pandemia. Hanno passato la quarantina separatamente. Sono rimasti buoni amici.”

Insomma i segnali c’erano eppure né Jughead Jones né Betty Cooper di Riverdale avevano confermato nulla di tutto ciò. Come invece aveva fatto in passato, quando lo scorso anno era circolata la voce della presunta rottura. I due, armati di tanta creatività avevano risposto a tono con uno shooting dai toni dark e una didascalia chiara: “Leave all your belongings and evacuate”.

"Leave all your belongings and evacuate." Un post condiviso da Lili Reinhart (@lilireinhart) in data: 27 Lug 2019 alle ore 7:37 PDT

E nel frattempo nel profilo instagram di Lili permangono fotografie e ritratti di momenti passati insieme. Cole Sprouse dopo aver dato la conferma ufficiale ha eliminato ogni traccia della relazione.

Cole, conferma la rottura: “ Lili and I initially separated in January of this year.”

Ed è tramite questo post su instagram in cui compare la sua ex compagna che Cole ha dato l’annuncio ufficiale ai fan.

Niente parole amare, né nostalgia. Augurando il meglio ad una persona che lo ha accompagnato gli ultimi tre anni della sua vita.

