Frutta fresca e frutta secca in un mix goloso e genuino: è la torta di albicocche e mandorle, una torta assolutamente naturale

La torta di albicocche e mandorle è un dolce estivo, fragrante e genuino. Se poi volete mangiarlo tutto l’anno, potete sostituire le albicocche con le pesche sciroppate, e sarà lo stesso. Un dolce perfetto per colazione e merenda, ma anche da servire alla fine di un pasto al posto della frutta.

Il risultato finale sarà molto simile a quello della pasticceria, con il vantaggio però che avrete fatto tutto da sole. In più non ci sono conservanti, additivi e non c’è nemmeno burro o panna. Quindi potete tranquillamente farla mangiare anche ai bambini.

Torta di albicocche e mandorle, tutti i passaggi

La torta di albicocche e mandorle rimane fresca e fragrante almeno per un paio di giorni in un contenitore ermetico oppure sotto una campana di vetro.

Ingredienti:

220 g di farina 00

100 g di farina di mandorle

2 uova medie

150 g di zucchero semolato

60 ml di latte parzialmente scremato

80 ml di olio di semi

7 albicocche medie

aroma mandorle a piacere

12 g di lievito per dolci

mandorle a lamelle

sale

Preparazione:

In una ciotola montate le uova con lo zucchero e l’aroma di mandorle, con le fruste elettriche o uno sbattitore a velocità media. Devono diventare spumose e chiare. Poi aggiungete la farina 00, l’olio di semi di arachidi, il latte e il lievito. Solo in ultimo anche la farina di mandorle. Quindi montate fino a raggiungere un composto omogeneo, poi aggiungete il sale e mescolate per incorporare tutti gli ingredienti.

A parte, lavate bene e albicocche e tagliatele a metà tenendole pronte. Imburrate una tortiera da 22 centimetri di diametro e versate l’impasto. Poi riprendete le albicocche e mettete ogni metà sulla superficie, senza premere. Su ogni mezza albicocca aggiungete un po’ di zucchero semolato e delle mandorle a lamelle.

Poi cuocete per circa 45 minuti a 180°, facendo la prova stecchino per verificare se la torta è cotta.

Una volta tirata la torta di albicocche e mandorle fuori dal forno, lasciate raffreddare prima di servirla e cospargete con zucchero a velo.