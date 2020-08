Pasta fredda cremosa: primo piatto ideale per le giornate estive

La pasta fredda cremosa è un primo piatto ideale per queste ultime giornate estive. Un’alternativa sfiziosa rispetto alla classica insalata di pasta.

Se state cercando una valida alternativa alla solita pasta fredda e volete provare qualcosa di diverso ecco la ricetta giusta per voi. La pasta fredda cremosa è di sicuro un ottimo compromesso fra un piatto elaborato e una semplice insalata di pasta estiva.

In queste ultime giornate d’estate questo primo piatto sarà la soluzione ideale da portare nelle vostre tavole per un primo piatto semplice ma a tutto gusto.

Facilissima da realizzare, anche i meno esperti in cucina riusciranno a preparare questa deliziosa pasta fredda cremosa che saprà stupire i vostri commensali. Scopriamo come realizzarla.

Ecco la ricetta della pasta fredda cremosa

L’estate si sta per concludere ma il caldo non si è ancora placato. E allora cosa c’è di meglio di una deliziosa pasta fredda cremosa? Una ricetta fresca che si prepara in quindici minuti.

Sarà perfetta da servire per un pranzo veloce, o da portarsi dietro al mare o al lavoro, per una pausa fresca e golosa, facendo però attenzione a conservarla sempre al fresco se non consumata subito.

Ingredienti per 4 persone

300 g di pasta (farfalle o altro tipo a vostra scelta)

200 g m ais giallo dolce

150 g p iselli precotti

10-15 p omodorini ciliegino

100 g f ormaggio Gouda

140 g y ogurt bianco naturale

3 cucchiai m aionese

1-2 cucchiaino s enape

2 cucchiai o lio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe q.b.

latte q.b.

Preparazione

Prepariamo la pasta fredda cremosa iniziando con la cottura della pasta. Per questa ricetta abbiamo scelto le farfalle che ben si prestano a questo utilizzo ma possiamo optare anche con altre tipologie.

Mettiamo sul fuoco una pentola piena d’acqua salata e portiamo ad ebollizione quindi versiamo la pasta e cuociamo al dente togliendola un minuto prima del tempo indicato.

Scoliamola in una ciotola capiente e aggiungiamo dell’olio lasciandola raffreddare a temperatura ambiente.

A questo punto uniamo i piselli precotti, il mais, i pomodorini tagliati a spicchi e il formaggio tagliato a cubetti. Mescoliamo bene il tutto quindi versiamo lo yogurt, la maionese (qui trovi la ricetta per realizzarla in casa) e la senape.

Condiamo il tutto con sale e pepe e mescoliamo bene così da far amalgamare tutti gli ingredienti fra di loro insieme alla pasta.

Copriamo la ciotola con della pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigorifero per almeno 3-4 ore.

Quando è ora di servire controlliamo se la nostra pasta dovesse essersi asciugata versiamo del latte freddo e mescoliamo. In questo modo riacquisterà tutta la sua cremosità.

La pasta fredda cremosa dovrà essere conservata in frigorifero chiusa ermeticamente o con della pellicola e consumata entro un paio di giorni.

