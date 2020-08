Elettra Lamborghini fa il test per il Covid19: risultato su Instagram

Elettra Lamborghini è stata al centro di diverse polemiche da quando è cominciata la pandemia di Coronavirus, per questo la cantante ha deciso di fare il test.

Al principio della Pandemia di Coronavirus, quando ancora le misure di restrizione alla libertà di movimento non erano così stringenti, Elettra Lamborghini accettò di prendere parte a evento in un centro commerciale del Sud Italia.

Naturalmente la sua presenza attirò un gran numero di giovani, che si accalcarono negli spazi del centro commerciale per assistere all’esibizione di Elettra e per ottenere un autografo dalla Twerking Queen.

Nelle settimane immediatamente successive furono vietate completamente tutte le manifestazioni musicali e tutti gli eventi che avrebbero portato alla presenza di molte persone in spazi ristretti, ma Elettra era già finita nell’occhio del ciclone per aver messo a rischio la salute dei propri fan.

Nel pieno del lockdown Elettra si è scagliata contro le persone che non rispettavano le misure di sicurezza affermando che proprio coloro che sui social si scandalizzavano per la mancanza di prudenza altrui erano i primi ad aggirare o ignorare le norme di sicurezza.

Dopo aver in qualche modo ripulito la propria immagine dopo la gaffe delle prime settimane di Covid, Elettra ha compiuto un nuovo passo falso con il recente spettacolo di Gallipoli.

Oggi la cantante è stata costretta a salvare di nuovo la sua reputazione social effettuando un test per verificare se è stata contagiata dal Coronavirus.

Elettra Lamborghini esulta sui social dopo il test per il Coronavirus

Elettra Lamborghini non è stata l’unica artista a cadere nella trappola della riapertura dei locali.

Dopo che il governo aveva temporaneamente riaperto le discoteche in tutta Italia, moltissimi giovani si sono riversati nei locali per assistere finalmente ai concerti dei loro artisti preferiti, ignorando spesso tutte le norme di sicurezza personale emanate dal governo.

È successo a Bob Sinclair e successivamente ad Elettra Lamborghini, che si sono esibiti nello stesso locale di Gallipoli che non è stato in grado di assicurare che tutte le persone presenti nel pubblico indossassero correttamente la mascherina.

Dopo le polemiche social e i nuovi attacchi ricevuti per la sua scarsa responsabilità, Elettra Lamborghini ha preso due decisioni drastiche, entrambe comunicate ai fan attraverso il profilo Instagram della cantante.

La prima decisione, piuttosto dolorosa ma assolutamente necessaria, è stata comunicata qualche giorno fa. La seconda decisione riguarda invece la situazione clinica della cantante.

Elettra ha infatti deciso di sottoporsi al test per il Coronavirus per accertarsi di non aver contratto il virus dopo essere stata a contatto con tante persone durante le sue esibizioni pubbliche.

Nelle sue storie Elettra ha spiegato di aver scelto di sottoporsi al test rapido per il Coronavirus e ha comunicato l’esito con una storia di Instagram sulle note di I Will Survive (Io Sopravviverò) di Gloria Gaynor.

Anche se non presentava alcun sintomo, Elettra Lamborghini ha voluto fare il test “just to be sure”, cioè solo per essere sicura che fosse tutto sotto controllo.

Dopo aver messo da parte questa preoccupazione, Elettra può dedicarsi anima e corpo alla preparazione del suo matrimonio che, come ha sostenuto Enzo Miccio, sarà all’insegna “dell’eleganza e della sobrietà”. Conoscendo Elettra sembra piuttosto improbabile, ma c’è sempre la possibilità che Elettra decida da mettere da parte gli eccessi per un’occasione speciale. Nel frattempo, la ricerca dell’abito da sposa sembra essere andata a buon fine in un atelier di Napoli.