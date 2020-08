Ben Affleck e Ana De Armas arriva l’ufficialità su instagram: sono una coppia

Ben Affleck, 48 anni e l’attrice 32enne Ana De Armas si frequentano già da qualche mese ed erano stati paparazzati insieme. Ora è arrivata la foto su Instagram che ha ufficializzato la coppia.

Si sono conosciuti su un set lo scorso autunno 2019 e da quel momento non si sono più lasciati. I due attori, 48 anni appena compiuti lui e 32 lei (16 anni meno di lui) sono stati più volte paparazzati in giro per le strade di Los Angeles.

Ma non hanno mai reso ufficiale la loro storia d’amore. Mai fino al post su instagram dell’attrice.

Da marzo ad oggi, una storia d’amore tenuta “segreta”

Ben Affleck tiene molto alla sua privacy, e dopo la rottura ufficiale e clamorosa con l’ex moglie Jennifer Garner l’attore non aveva ancora ufficializzato il fidanzamento con Ana De Armas (vista di recente al fianco di Daniel Craig nel film Knives Out- Cena con delitto).

Tra scatti rubati durante le loro passeggiate con i cani e piccoli momenti di intimità che facevano presagire l’avvicinamento tra i due: è arrivata l’ufficialità. È stata Ana con un post su instagram a svelare tutto.

La dolce foto dei due ha scatenato i fan della coppia, che in poco tempo hanno inondato di commenti pieni d’amore, cuori e felicitazioni il post dell’attrice.

Lo scorso 15 agosto è stato il compleanno dell’attore hollywodiano e come ha riportato il quotidiano “People” per l’occasione Ana gli ha regalato una moto customizzata verde fiammante con due caschi abbinati.

Inoltre Ben Affleck ha già presentato ad Ana i figli avuti dalla ex moglie, Jennifer Garden a dimostrazione del fatto che fa sul serio.

La presentazione in famiglia è già avvenuta ed adesso anche l’ufficialità sui social.