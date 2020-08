Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 18...

Quale è stato il programma più seguito della prima serata di ieri? Scopri tutti i numeri degli ascolti tv di martedì 18 agosto.

Continuano le ricerche di Chi l’ha visto? su Rai Tre mentre Canale Cinque propone le follie di Lo show dei record.

Queste e tante altre erano le proposte del piccolo schermo per la prima serata di ieri: gli italiani non hanno avuto che l’imbarazzo della scelta ma che cosa avranno preferito seguire? Scopriamolo insieme grazie al video qua sopra e a tutti i numeri degli ascolti tv per la serata di martedì 18 agosto.