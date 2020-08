Anna Tatangelo: grave incidente per la madre VIDEO

La madre di Anna Tatangelo ha avuto un incidente domestico dopo il quale è stata ricoverata in ospedale.

La madre di Anna Tatangelo, nelle scorse ore ha fatto preoccupare la figlia ed i familiare a causa di un incidente domestico. La donna, infatti, è stata ricoverata presso una struttura di Roma per una frattura scomposta della mandibola. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

A detta del sito Ansa che ne ha dato la notizia, l’incidente sarebbe avvenuto mentre la donna si trovava nella casa di famiglia a Sora. I soccorsi sono stati immediati ed ora si trova in una clinica specializzata per interventi maxillo facciali.

