Scopri qual è il lato più nascosto di ogni segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Ogni persona, per quanto sia spontanea e aperta, ha dei lati di se che cerca di celare al resto del mondo. A volte si tratta di aspetti che si è disposti a mostrare agli amici e alle persone più care. Altre, invece, si tratta di modi di essere che si cerca in tutti i modi di nascondere a chiunque e tutto perché si teme di non essere capiti, di avere problemi nelle relazioni o, ancor peggio, di soffrire.

Di aspetti nascosti ce ne sono sicuramente più di uno per ogni persona e di solito dipendono dal modo di essere, dalle esperienze vissute e, ovviamente dal carattere. Per ognuno di noi, però, ci sono anche aspetti nascosti che possono dipendere dall’influenza delle stelle. E oggi, ci occuperemo proprio di questi, cercando il lato più nascosto di ogni segno zodiacale. Un modo per comprendere meglio chi ci sta intorno ma anche e sopratutto noi stessi.

Il lato nascosto dei segni zodiacali

Ariete – Il bisogno di affetto

Tutti noi siamo abituati a vedere i nati sotto il segno dell’Ariete come persone indipendenti e capaci di pensare sempre e solo a se stessi. Li viviamo in un mondo in cui si mostrano sempre per il loro essere competitivi e questo ci porta a percepirli come persone indipendenti e sempre pronte a far guerra per ogni piccola cosa. In realtà, però, c’è un aspetto che in pochi conoscono e che i nativi del segno cercano in ogni modo di nascondere. Si tratta di un bisogno di affetto che li spinge a cercare di farsi notare sempre e comunque e a comportarsi in modi che spesso risultano incomprensibili. Sebbene sia difficile da credere, infatti, anche loro vivono delle insicurezze che cercano di compensare con un atteggiamento aggressivo. Quindi, anche se non sembra, è sempre bene ricordare che i nativi del segno hanno bisogno di affetto come chiunque altro. Solo che tendono a richiederlo in modo differente, cercando di apparire forti anche quando non lo sono poi così tanto.

Toro – L’incapacità di gestire alcune emozioni

I nativi del segno zodiacale del Toro sono famosi per essere persone sicure di se, calme come poche altre e in grado di trovare sempre la risposta giusta o la soluzione più idonea ad ogni problema. In realtà, però, nascondono anche un’emotività di fondo che a volte tende a prendere il sopravvento. Quando accade, finiscono con il sentirsi in balia delle emozioni che faticano a gestire come vorrebbero. Questo li rende insicuri e a volte li porta ad agire in modi che per gli altri risultano poco comprensibili. Detto ciò, si tratta di persone che quando provano qualcosa lo fanno con tutto il cuore. Al punto da saper trasmettere i propri sentimenti in modo estremamente sentito. Quando riescono a farlo e a sentirsi al sicuro con le persone che amano, tutto va per il meglio. In caso di incertezze, però, tendono ad entrare in crisi. Ed è in questi momenti che cercano di nascondere quello che provano. Momenti in cui, in realtà hanno maggiormente bisogno di sentire le persone che amano vicine.

Gemelli – L’insicurezza

I nati sotto il segno dei Gemelli appaiono a tutti come persone estroverse, sicure di se e sempre gioviali. Chiunque li incontri non può fare a meno che sentirsene affascinato, arrivando ad invidiarli per la capacità con cui si mostrano sempre se stessi. In realtà, però, anche i nativi del segno hanno i loro problemi e tra questi c’è un sorta di insicurezza di fondo che cercano sempre di celare. Evitando di farla trapelare, riescono infatti a sentirsi maggiormente al sicuro e più in grado di controllare le proprie emozioni. Al contrario, quando si trovano ad avere dei cedimenti davanti agli altri, finiscono con il sentirsi vulnerabili, diventando persino di cattivo umore. Per star bene con se stessi, quindi, i nativi del segno hanno bisogno di sentirsi sempre padroni della propria esistenza ed in grado di gestire le proprie vite. Per ciò che riguarda chi gli sta intorno, invece, comprensione e assenza di giudizio sono aspetti che li aiutano da sempre a sentirsi tranquilli e rilassati.

Cancro – La paura di star male

I nativi del Cancro sono persone estremamente sensibili. Ciò li rende sempre insicuri e bisognosi di conferme da parte degli altri. Quando queste non arrivano, la paura tende a prendere il sopravvento, portandoli ad agire in modi spesso esagerati. La verità è che il timore di soffrire a causa dei comportamenti altrui li spinge spesso e volentieri a comportarsi in modi che, anche se non se ne rendono conto, li spingono a creare conflitti con le persone che li circondano ed in particolare con quelle a cui tengono di più. Un modo di fare che nasce istintivo e che, di conseguenza, non sanno assolutamente gestire. Stargli accanto, quindi, significa aiutarli a sentirsi sempre apprezzati ad avere la certezza di poter sempre contare sugli altri. Cosa che per loro fa decisamente la differenza.

Leone – La debolezza di fondo

Ebbene si, sebbene i nati sotto il segno del Leone facciano sempre di tutto per nascondere questo loro modo di essere, spesso sono più deboli di quanto non vogliano apparire. La verità è che si tratta di persone che hanno da sempre bisogno di riconoscimenti da parte degli altri. E quando questi non arrivano, il risultato è che la loro insicurezza di base tende a prendere il sopravvento. Ciò li spinge a sentirsi a disagio e a diventare di pessimo umore. Cosa che li porta a tirar fuori la parte peggiore di se. Un modo di fare che tende sempre a destabilizzare chi li circonda. Sopratutto perché i nativi del segno cercheranno sempre di mostrarsi forti e di non dar a vedere in alcun modo di essere a loro modo fragili. Un vero peccato se si pensa che ciò li renderebbe più umani. Il segreto per stargli accanto? Aiutarli ad esprimere questa loro fragilità senza vergogna ed essere al contempo in grado di sentirsi sempre apprezzati e, di conseguenza, forti e sicuri di se.

Vergine – La sensibilità di fondo

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono noti a tutti come persone razionali e solitamente fredde e impostate. Ciò li rende spesso e volentieri difficili da trattare, sopratutto perché tante volte hanno dei modi di fare troppo diretti e spesso persino impossibili da comprendere o accettare. Quello che molti non sanno è che i nativi del segno hanno anche un lato sensibile che temono al punto da nasconderlo a tutti. Le rare volte in cui cercano di farsi trasportare da esso, infatti, finiscono con il restare bloccati per la paura di soffrire. Mettere in comunicazione la parte sensibile con quella razionale, dopotutto non è affatto semplice. E per i nativi del segno di tratta di una battaglia davvero difficile da affrontare ed in grado di consumarne le energie. Un aspetto che non ammetterebbero mai ad anima viva ma che fa parte di loro, anche se si ostinano in tutti i modi ad accettarlo. Stargli accanto nel modo giusto dovrebbe quindi contemplare anche la capacità di comprenderli e di aiutarli a far pace con i loro sentimenti. Sopratutto perché riuscendoci e, contrariamente a quanto pensano, diventerebbero persone migliori.

