Wanda Nara, luci (bollenti) a San Siro: foto in costume dal balcone di casa

Wanda Nara fa sognare Icardi e i tifosi dell’Inter. Se il bomber, ormai, è un giocatore del PSG, sua moglie non dimentica San Siro con una foto mozzafiato. La foto in costume con vista sullo stadio ammalia gli affezionati su Instagram.

Icardi all’Inter è già un ricordo del passato, recente, ma pur sempre passato. Il bomber, però, non rinnega gli anni trascorsi in nerazzurro. Basta guardare dove abita: villa milanese con vista su San Siro. A dir la verità, però, su Instagram lo stadio è la cosa che tifosi e non guardano meno, soprattutto quando c’è di mezzo Wanda Nara. La moglie e manager, infatti, coccola la sua dolce metà ma non perde occasione per sorprendere anche gli affezionati.

Allora, se bisogna restare a casa per precauzione, il COVID-19 impera e si teme una seconda ondata di contagi, tanto vale farlo con stile. Quindi anche affacciarsi in finestra – come cantava Jovanotti invocandolo all’amata verso la fine degli anni Novanta – diventa importante e unico. Wanda Nara, dunque, ne approfitta: tanto c’è San Siro a fare da cornice.

Wanda Nara, camera con vista…su San Siro: lo scatto in costume a Milano

La “tela”, diciamo così, è un corpo scultoreo che risalta anche attraverso il costume intero: le grazie della modella argentina ammaliano i followers che non risparmiano commenti di apprezzamento e un pizzico d’invidia per Icardi che un simile personale lo vede girare per casa ogni giorno. San Siro in lontananza non riesce nell’intento di rubargli la scena, inconvenienti del mestiere quando scende in campo – diciamo così – Wanda Nara.

Non sarà come essere in spiaggia, ma l’effetto tormentone è assicurato: se Milano e l’Inter – dal punto di vista sportivo sono il passato – continuano a fare capolino nelle vita del bomber e signora, un motivo ci sarà. Qualche “risposta” ha provato, alla sua maniera, a darla la modella e showgirl sudamericana. Al netto di incomprensioni e qualche frizione, i fan ringraziano.

Visualizza questo post su Instagram 🐞 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 16 Ago 2020 alle ore 5:11 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Wanda Nara | “Estate vieni a me”: lady Icardi in bikini è da urlo