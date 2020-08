Come truccarsi con l’abbronzatura: il make up perfetto

Come truccarsi con l’abbronzatura? Questa è la domanda che molte donne si pongono, noi vi rispondiamo come farlo in modo perfetto e impeccabile.

In estate, la maggior parte delle donne sono abbronzate, la tintarella è un vezzo a cui nessuna sa rinunciare. Ma come si può truccare il viso abbronzato?

Certo non è proprio facile, è importante saperlo valorizzare e scegliere le nuance e prodotti adatti, per evitare di rovinare il tutto. Anche se lasciare il viso abbronzato e applicare solo un rossetto, non è poi così una scelta sbagliata.

Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche semplice consiglio su come truccarsi con l’abbronzatura, seguendo alcuni semplici step.

Come truccarsi con l’abbronzatura

Quando il viso è particolarmente abbronzato, non è facile realizzare un make up perfetto, si incorrono in errori che possono rendere il tutto un vero e proprio disastro.

Ma è pur vero che il viso non va mai trascurato, è importante essere perfette e soprattutto sfoggiare un make up impeccabile anche con il viso abbronzato.

Ma noi vi diamo qualche suggerimento per un make up perfetto e semplice.

Il fondotinta non è indispensabile in estate, è consigliabile metterlo solo se avete un viso poco abbronzato, o sono presenti delle imperfezioni, magari scegliete uno a lunga durata. Se proprio non ne riuscite a farne almeno, optate per quello liquido, attenzione all’intensità di colorazione. La tonalità di fondotinta che utilizzate quando il viso non è abbronzato, non è sempre consigliato con l’abbronzatura, chiedete sempre un parere al momento dell’acquisto. Potete provare con la cipria, che va ad uniformare il colore l’incarnato senza appesantirlo.

Se siete molto attente alla vostra pelle, quindi volete un incarnato perfetto, compatto e luminoso anche in estate, scegliete la BB cream.