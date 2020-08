Metodo Tabata per perdere peso: video con esercizi

Il metodo tabata è un tipo di allenamento che risale addirittura agli anni ’90 oggi ti mostreremo come seguirlo per perdere i chili di troppo.

È un metodo di allenamento innovativo che permette di dimagrire allenandosi soltanto 4 minuti al giorno, molto rapido e molto intenso. È un allenamento che si basa prevalentemente sull’intensità e questa intensità viene generata dalla ripetizione di esercizi specifici. Questi assicurano una perdita di peso immediata se si segue al contempo un’alimentazione sana ed equilibrata.

Le sedute Tabata

Queste sedute di allenamento incuriosiscono e trasmettono una ricca dose di adrenalina.

Vengono effettuate per di più nelle palestre ma è possibile eseguire questi esercizi anche all’aria aperta poiché questo genere di allenamento non prevede alcun peso.

Metodo Tabata per dimagrire

Si basa sulla ripetizione di esercizi ad alta intensità che vengono effettuati per pochissimi secondi a questi si alternano altrettanti pochi secondi di recupero. Questo sistema può garantire un dimagrimento nel giro di due mesi al massimo ma ha bisogno di essere eseguito in maniera costante e ripetuta.

Questo allenamento non viene dal nulla, proviene bensì da uno studio scientifico che prevede i 10 secondi di pausa tra una ripetizione e l’altra, questi non sono sufficienti a riportare il nostro battito cardiaco alla normalità.

Il nostro corpo si trova quindi in uno stato di carenza di ossigeno e per recuperare brucia addirittura il 140% di grassi in più rispetto al classico allenamento effettuato in palestra che include per di più esercizi cardio.

Questi livelli ad alta intensità si riescono a ripetere e sono alla portata di tutti proprio perché richiedono un breve periodo di durata per riuscire a completare l’intera seduta di attività. In soldoni, si dimagrisce non più durante l’attività fisica bensì durante il riposo che avviene postumo.

Esercizi Tabata

Ci sono dei circuiti di esercizi specifici per perdere peso questi esercizi sono il jumpin jack, i push Up, ma anche gli squat per l’attivazione dei muscoli dei glutei. Si genera l’attivazione di tutto il corpo e vengono toccate soprattutto le zone nelle quali ci sono maggiori accumuli di grasso. Sarà proprio quel grasso ad andarsene per primo solo se ,all’attività fisica, si abbinerà un regime alimentare idoneo al dimagrimento. Anche la cantante Noemi dedica il suo tempo all’allenamento TABATA.

Gli esercizi devono essere seguiti per 20 secondi e seguiti da 10 secondi di pausa. All’apparenza il metodo appare molto semplice e basico in realtà, sviluppare una resistenza a questo tipo di attività richiede diverso tempo. Sicuramente l’alternativa migliore per tenersi in forma, perdere i chili di troppo, sgonfiarsi e vedersi meglio in breve tempo purché ci sia costanza.

Tabata per dimagrire e migliorare l’intensità

Il protocollo tabata è quello che rientra appunto nelle famosissime HIIT quindi gli allenamenti intervallati ad alta intensità.

Questo metodo consiste nell’esecuzione, come abbiamo detto, di esercizi mirati, 7/8 ripetizioni al massimo dell’intensità che è possibile raggiungere, queste ripetizioni saranno poi alternate da 10 secondi di recupero, recupero detto passivo. Una serie dura all’incirca 4/5 minuti al massimo.

Il tabata non prevede un riscaldamento o un’attivazione dei muscoli accurata e anche il defaticamento non è così necessario. Il tabata ha però come obiettivo, quello di migliorare le caratteristiche aerobiche, si presta moltissimo alla preparazione generale degli sport da combattimento, degli sport di squadra che implicano la corsa, questa porta con se lo sviluppo della resistenza.

Il tabata è un allenamento faticoso anche se breve ma non c’è bisogno di introdurre sovraccarichi e questo è già un vantaggio. Può essere applicato anche includendo l’abbinamento di diverse attrezzature che non riguardano la pesistica quanto piuttosto la cyclette, attività come lo spinning, la pratica dell’ellittica, la corsa che include una serie di sprint.