Daniela Santanché lancia la polemica: “La mia discoteca resta aperta”

Richiudono i battenti le discoteche di tutta Italia ma non quella della senatrice Daniela Santanchè che si scaglia contro il “provvedimento diversivo”

“Volevano trovare un perfetto capro espiatorio simbolico. Ed ecco le discoteche. Il bello è che però non sono chiuse. Non si potrà ballare. Ma le discoteche resteranno aperte. La mia discoteca resta aperta”

A parlare è proprio lei, Daniela Santanché, senatrice che parla però oggi anche come esercente di una discoteca e, come da lei specificato, anche come madre.

Secondo la Santanché la chiusura delle discoteche sarebbe una “misura diversiva”, un “provvedimento acchiappa-voti”.

