Daniela Martani torna protagonista. L’ex concorrente del GF9, infuriata per l’obbligo della mascherina salendo a bordo, litiga con il personale

Daniela Martani, l’ex hostess dell’Alitalia diventata famosa come concorrente del Grande Fratello 9 torna a far parlare di sé. Confermando la sua vocazione di ‘pasionaria’, questa volta ha contestato l’uso della mascherina obbligatoria su un traghetto in Sardegna. Doveva raggiungere La Maddalena, il personale di bordo l’ha invitata a metterla e lei si è infuriata.

Così è scesa dalla macchina e ha iniziato a discutere in maniera accesa bloccando tutto e tutti. Ma intanto che c’era, ha anche ripreso tutto con il suo smartphone postando il video sui social.

Lei ha continuato a dure che non era obbligatoria. Ma come le hanno fatto notare gli addetti, per salire a bordo doveva scendere dalla macchina e mostrare il biglietto. Una lunga discussione, quelli del traghetto hanno chiamato minacciando di denunciarla per interruzione di pubblico servizio., Ma a questo punto è lei che vuole sporgere denuncia per la violazione del suo diritto alla libera circolazione. E in queste ore si sta scagliando contro quelli che la contestano: “Se non capite che quello che è successo è gravissimo per i nostri diritti costituzionali non avete capito un c… Vi meritate di stare chiusi in casa a vita”.